La Casa Galicia recauda casi 6.000 euros para su campaña benéfica de Navidad

El pasado fin de semana, la Casa Galicia celebró por primera vez un bingo solidario organizado por la entidad, con el objetivo de recaudar fondos para su tradicional campaña benéfica de Navidad «Más que Reyes». Según explicó Maruchi, una de las responsables de la iniciativa, el evento fue «todo un éxito», con una recaudación cercana a los 6.000 euros, de los que quedarán limpios unos 3.700 tras cubrir los gastos.

La jornada, que se desarrolló en la calle desde las cuatro de la tarde hasta la medianoche, alternó música y sorteos en un ambiente festivo que atrajo a cientos de personas. «Hubo momentos en que todas las mesas, con capacidad para 180 personas, estaban llenas, y mucha gente permaneció de pie», recordó la organizadora. La conducción del acto corrió a cargo de Roberto Herrera, que participó «de forma totalmente desinteresada».

Entre los premios más llamativos figuraban una nevera valorada en más de 700 euros, donada por Cristina, un mueble de baño aportado por Ferretería Antonio en Gáldar, vales de restaurantes como Río Bajas, Cenador o Daipaz, relojes y cojines de Muebles El Goro, y un lote de productos de Muebles La Oca valorado en más de 200 euros. «Hemos tenido desde bingos de 200 euros hasta bingos valorados en 1.300», subrayó Maruchi.

La música también tuvo un papel protagonista con la participación de numerosos artistas, incluidos dos concursantes de La Voz Kids. El cierre lo puso Adaluz, joven cantante venezolana afincada en Gran Canaria que acumula más de 100.000 seguidores en redes sociales.

Maruchi quiso resaltar de manera especial el papel de los voluntarios y de los patrocinadores: «Si no fuera por todo el equipo de voluntarios, esto no saldría adelante. A pesar de organizarlo en tiempo récord, a partir de mediados de agosto y en plena época de vacaciones, la respuesta fue increíble».

La recaudación se destinará íntegramente a la campaña solidaria «Más que Reyes», que cada año entrega juguetes a familias derivadas por trabajadores sociales y ONGs de toda la isla. «El lema refleja que los Reyes no son Melchor, Gaspar y Baltasar, sino todas las personas que colaboran. Gracias a esa unión podemos llegar a tantas familias», explicó.

De cara al futuro, la organización estudia consolidar este bingo solidario como «pistoletazo de salida» de la campaña anual, que comenzará formalmente el 3 de noviembre con la apertura de la tienda solidaria en la Casa de Galicia. Hasta entonces, la entidad espera seguir sumando apoyos de empresas, instituciones y particulares, en un contexto económico que no facilita la solidaridad.