Carrera profesional para los 2.400 trabajadores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria La Junta de Personal pide a la alcaldesa, Carolina Darias, que desarrolle el reglamento que permite mejorar las condiciones de los empleados públicos

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

La Junta de Personal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha exigido a la alcaldesa, Carolina Darias, que inicie la aprobación del reglamento interno de carrera profesional, en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Lo que demandan es la reglamentación de las oportunidades de mejora que tienen los 2.400 trabajadores de la administración local, tanto en el acceso a puestos de mayor nivel y responsabilidad, como de sus condiciones sin cambiar de puesto, en virtud de su experiencia y formación.

Esto se traduciría en mejoras retributivas en base a los principios de mérito, igualdad, capacidad y publicidad.

«Una vez concluya la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que se inicia este mes y avance la Provisión de puestos del Ayuntamiento se solicita se estableza un calendario en Mesa General Común con la finalidad de que durante el 2026 se tenga por concluido un derecho laboral de todos los empleados públicos municipales», detalla el presidente de la Junta de Personal, Victor García.

El representante de los funcionarios recuerda a Darias que cuando se presentó como candidata a los sindicatos, en abril de 2023, les dijo que sus dos prioridades en materia de personal pasaban por la estabilidad y la carrera profesional.

«Visto que la estabilidad del personal munciipal se encuentra en un estado avanzado y ya lleva más de dos años de mandato y no se ha comenzado ninguna mesa de negociación donde se trate el tema de la carerera profesional, le solicitamos que cumpla su compromiso», expone el presidente de la Junta de Personal en un escrito presentado a la regidora el pasado viernes.

La Junta de Personal solicita el apoyo del comité de empresa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria «a sumarse conjuntamente a las acciones que se determinen, en su momento, de ser necesario para hacer realidad las justas aspiraciones de todos los empleados públicos municipales».

La Junta de Personal también ha acordado dar traslado a la Alcaldía y a Recursos Humanos de su petición «para incluir en el calendario de negociaciones de las mesas comunes la elaboración y aprobación del reglamento que regule la concesión de premios por jubilación, incentivos jubilación anticipada , excedencia voluntaria cualquier otra retribución de carácter económico y experiencia de los trabajadores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria».