Carolina Darias destaca el papel de la Policía Local en el acto de imposición de medallas

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha resaltado este viernes durante la celebración del día del Cristo de la Vera Cruz, patrón de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, la importancia de la función de la Policía Local dentro del nuevo modelo de ciudad más próximo a la ciudadanía.

En el acto de imposición de medallas, que se ha celebrado en el Espacio Cultural Jesús Arencibia de Tamaraceite, se ha reconocido la labor de la agente Ana Luz Calero con la medalla de oro al mérito policial por sus 38 años de trayectoria, a otros 17 componentes del cuerpo con la medalla de plata al mérito policial, y a una decena de personas, autoridades y miembros de otros cuerpos policiales y entidades que han prestado apoyo a la Policía Local.

Darias ha indicado que la ciudad se encuentra inmersa en un nuevo modelo de ciudad «con dos grandes características: una ciudad policéntrica y multifuncional» en el que los barrios ocupan el lugar más destacado.

«Este acercamiento hacia un nuevo modelo de ciudad adquiere todo su sentido en todas las unidades de la Policía Local, especialmente con la creación de la Unidad de Protección y Acompañamiento Local (UPAL) y la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC)». «La creación de ambas», ha continuado, «supone una mejora sustancial en la idea de policía de proximidad porque a su presencia permanente en los barrios se añade una diferencial funcional, así como una mejor capacitación profesional».

Darias ha destacado que en el caso de la UMEC, sus componentes están permanentemente en contacto con la ciudadanía a través de colectivos vecinales para resolver conflictos mediante la prevención y el diálogo, además de llevar a cabo funciones de protección medioambiental y animal.

Y de la UPAL ha señalado que sus actuaciones están dirigidas a facilitar la integración social, la atención a los menores y el control del absentismo escolar, además de prevenir y proteger la violencia de género, así como a apoyar todas las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

«En ambos casos», ha indicado, «el eje de la actuación policial no es otra que promover y facilitar la convivencia en la ciudad fortaleciendo la seguridad tanto en sentido subjetivo como en sentido objetivo». Y para seguir afianzando esas mejoras en la seguridad, Darias ha subrayado que el Ayuntamiento continúa trabajando en la ampliación de la plantilla con la incorporación reciente de 45 nuevos agentes, 6 nuevos inspectores y 5 inspectores, así como la nueva convocatoria con 59 plazas.

Y ha recordado las mejoras que se están implantando en el cuerpo policial, como la nueva sede de la Unidad Canina (UCAPOL), el inicio de las obras de la nueva comisaría de Tamaraceite y el moderno centro de entrenamiento policial para las prácticas de tiro situado en el Acuartelamiento Manuel Lois, que se convertirá en un espacio referente a nivel nacional.