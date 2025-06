Entre el cariño al rey... y alguna que otra retención en Alcaravaneras

Daniel Herrera Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 6 de junio 2025, 19:31 | Actualizado 20:31h. Comenta Compartir

A pesar de que algunas zonas de la capital comenzaron a resentir el tráfico en los prolegómenos de los actos previstos por las Fuerzas Armadas -leves retenciones en la zona de Vegueta, en la GC-1 e incluso en los accesos de la GC-3 desde La Ballena- lo cierto es que, durante el desarrollo del espectáculo militar organizado en Las Alcaravaneras no hubo incidencias destacadas por reseñar. Relativo éxito organizativo, teniendo en cuenta el particular 'embudo' que se genera como eterno axioma en la zona baja de la ciudad.

Arcadio Suárez

Incluso a pesar del calor que se estacionó en la zona del arenal, más de 4.000 personas se congregaron en dicho entorno para disfrutar de las maniobras militares que cincelaron el cielo con los colores rojigualdos. Familias, curiosos y turistas cubrieron el paseo marítimo para degustar de los ejercicios de los distintos cuerpos armados. A pesar de las quejas de algún que otro colectivo durante la semana, no hubo pancartas ni proclamas antimonárquicas a la vista, ni mensajes 'anti-OTAN' alrededor. Incluso los más republicanos se acercaron al lugar, aprovechando que un performance de estas magnitudes no se ve todos los días.

«Aunque me considero republicano, aproveché que estaba en la ciudad por FIMAR para ver el ejercicio militar», aseveró José Ricardo Pérez González, natural de La Palma. «Cuando voté en su momento por la constitución, era consciente de que el rey venía en el 'pack'. Pero bueno, el actual me parece que está bien formado», agregó.

Jorge Angulo: «Siempre es buena la presencia aquí de Felipe VI» Para este joven isleño, la presencia de Felipe VI en Canarias «siempre es una buena noticia, ya que a veces es inevitable sentir que nos sentimos algo aislados en algunas cuestiones. En una política tan volátil como la de nuestro país, sí me siento representado por el rey», argumentó.

Para Salvador Giles, uno de los muchos jóvenes que se aproximaron a Las Alcaravaneras, «Es importante tener representación de todos los ejércitos aquí en Canarias. El Rey nos representa a todos los españoles, y el hecho de que venga aquí es un orgullo», explicó.

Pilar Cid: «Creo que la figura del rey está algo desprestigiada» Llega desde Lleida a Gran Canaria para pasar las vaciones y, como ella asegura, «me he encontrado con este evento y he aprovechado para verlo, ¿por qué no?», si bien se muestra algo más escéptica con la figura del monarca: «Creo que su figura está algo desprestigiada. Necesita un cambio y una imagen renovada».

Por su parte, Charo Ortega, vecina de la capital, valoró de manera más que positiva el acto: «Ha estado espectacular, sobre todo conocer la labor de nuestras fuerzas armadas. Soy monárquica a 100%, aunque creo que ha habido un poco de desorganización en este acto, porque nos han mandado de un lado a otro y no me he podido quedar en primera línea, pero bueno», agregó con una sonrisa a pesar de todo.

Cirilo Antonio: «Es bueno que vengan; así no nos aburrimos» Afincado desde hace ya varios años en la isla -«Ya soy medio canario y peninsular»-, aprovechó la jornada para acercarse a la Avenida Marítima para ver las maniobras: «Es bueno que vengan, así no nos aburrimos en Canarias. Necesitamos más actos así en las islas y, por supuesto tenía que aprovechar para verlo», señaló.