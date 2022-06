Juan Espino, conocido popularmente en la lucha canaria como 'El Trota' y desde su irrupción en la UFC como 'El Guapo', nació en el barrio de Guanarteme que se ha convertido en un referente en distintos tipos de luchas -canaria, senegalesa, leonesa, grappling, gouren, kabaddi, MMA-.

Las lesiones lo tienen apartado de la competición, pero Juan Espino adelanta que «pronto volveré a competir en la UFC, donde llevo con orgullo mi origen isleño. Además, mantengo mis intenciones de seguir promocionando Gran Canaria y Canarias por todo el mundo», destaca.

Con Juan Espino hicimos un repaso de su infancia en su entorno preferido, Las Canteras. « Es mi lugar de encuentro con cualquier generación, lugar donde hago deporte en su arena o su mar. Lugar de encuentro en su avenida donde tienes además multitud de opciones gastronómicas y de ocio. Otra buena opción en la playa es 'perderte' leyendo un libro o mirando su atardecer en el horizonte».

De niño, Juan Espino era una persona introvertida, lo que le acarreó serios problemas que quiso abordar en este reportaje. «Era una persona muy introvertida y eso me llevó a pasarlo muy mal en mi infancia, siendo víctima de bullying, algo que me marcó mucho. Siendo de un barrio humilde y trabajador como era el Guanarteme de los años 90, me refugiaba con mi familia y me desahogaba, cómo no, en la playa de Las Canteras. Pronto encontré refugio en la lucha canaria, donde aprendí de sus valores y me encontré con unos compañeros que me ayudaron a crecer, no solo como deportista, sino también como persona».

Resalta que «la ciudad ha dado un cambio extraordinario. Esta tierra de acogida y cosmopolita ha evolucionado con los tiempos. Las Palmas de Gran Canaria es un lugar en el que hay siempre algo que hacer y para todo tipo de personas. Museos, teatros, espacios al aire libre, carnaval o conciertos de todo tipo de música, deporte individual o colectivo... Una ciudad emprendedora y turística en la que convive con orgullo la tradición y la modernidad. Con una buena sociedad, tranquila, amplia y sobre todo con una enorme diversidad».

A nivel gastronómico, Juan Espino valora muchos lugares, pero principalmente destaca uno. «Mi mayor refugio es La Casa Roja en Las Canteras. Pero si hay algo de lo que podemos presumir aquí es de una gran oferta. Desde deliciosos pescados frescos a guisos tradicionales. Una oferta a la que se ha sumado la importación de otras culturas, como el Fuji, primer restaurante japonés en España, o la creciente oferta de gastronomía de nivel con Soles Repsol o Estrellas Michelin. Es decir, que puedes disfrutar de un bocadillo en Ca'Ñoño a un plato de alta cocina en La Solana, por poner algún ejemplo».

Un buen plan para Juan Espino es «empezar en El Confital cogiendo olas y luego desayunar algo por Guanarteme, y aprovechar para darme otro bañito. Más tarde un paseo por la avenida para comer en Las Canteras con amigos y familia; y para rematar al atardecer, terminar en el Auditorio Alfredo Kraus riéndome de una gran actuación de Kike Pérez», comenta.