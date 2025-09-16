La candidatura LPGC'31 estrena 'Rebelión de la geografía', un vídeo promocional y una llamada a la participación Cerca de un centenar de personas y colectivos han colaborado en la creación de este viaje sonoro y sensorial que explora los procesos creativos y el poder transformador de la cultura en la ciudad

Demostrar que la cultura es inherente a la ciudad y de qué manera transforma la vida de sus habitantes. Ese es el punto de partida de la experiencia sensorial y sonora que supone 'Rebelión de la geografía', el audiovisual que se presentó este martes, día 16 de septiembre, en el Espacio Cultural Jesús Arencibia y en cuyo rodaje ha participado una nutrida representación del tejido cultural, creativo y educativo que sostiene la ciudad, más allá de las narrativas tradicionales. El resultado final está ya disponible en la página web www.rebeliondelageografia.com y en la página oficial de Youtube @LPGC2031.

La propuesta LPGC'31 busca imaginar una ciudad que se reinventa a través de la experimentación cultural, la participación ciudadana y una renovada conciencia insular. Y esta es precisamente la base de la propuesta audiovisual que lleva la firma personal del premiado cineasta Gonzalo López-Gallego, asentado en Gran Canaria desde hace casi una década, quien ha empleado varios meses en filmar el trabajo de cerca de un centenar de personas y colectivos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que desarrollan su actividad en distintos ámbitos relacionados con la cultura, las artes, la educación o la participación ciudadana.

A través de un montaje elaborado de planos aparentemente independientes –pero visual y emocionalmente cohesionados–, la producción audiovisual, de 3 minutos y 32 segundos de duración, muestra, con una rápida sucesión de planos detalle, muy concretos, una enorme variedad de artistas inmersos en pleno proceso de creación, y, a su vez, a personas de la ciudad en su vida cotidiana, interaccionando con la cultura «y por qué no, también creando, hasta formar una película retratada de manera minimalista, experimental y alejada de una imagen corporativa convencional», describe el propio director.

Arcadio Suárez

En el acto de presentación, la alcaldesa reconoció y agradeció la alta participación de los agentes artísticos y culturales, así como la necesidad de generar un nuevo imaginario social que contribuya a crear nuevas formas de vida. «En consonancia con esta visión», resaltó la alcaldesa, «queremos poner de manifiesto que necesitamos que tanto el arte como la cultura sean elementos activos en la configuración de nuestra ciudad como un proyecto de vida en común.», añadió.

El acto de presentación de la producción audiovisual 'Rebelión de la geografía' arrancó, como ya es habitual en las acciones impulsadas por la candidatura LPGC'31, dando voz a las nuevas generaciones del talento isleño. La Joven CanariJazz Big Band, dirigida por el conocido solista de jazz y educador José Vera Bello, demostró sobre el escenario del Jesús Arencibia el resultado de una iniciativa educativa y cultural sin ánimo de lucro, creada con el propósito de fomentar la formación, la inclusión y la difusión del jazz y la música moderna entre la juventud canaria.