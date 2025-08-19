Cañada Honda y el miedo de siempre: «Si llueve, se revientan las puertas de las casas» Los vecinos vuelven a denunciar las malas condiciones del decantador y el riesgo de inundaciones que esto conlleva

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Martes, 19 de agosto 2025, 02:00

Antonio León es un vecino del barrio de Cañada Honda que se desgañita cada verano. Al contrario de lo que ocurre con los incendios, donde hay que prevenir en invierno, este taxista avisa en plena canícula de la temporada de lluvias. Las inundaciones de 2019, 2021 y 2022 siguen frescas en su memoria y la angustia de que la barranquera entre por sus casas vuelve a tomar forma cada vez que mira cómo está el decantador del barranco. «El miedo es el de siempre», reconoce, «que llueva, que el barranco se desborde y que acabe reventando las puertas de casas y garajes y se nos vuelva a inundar todo».

En su opinión, lo único que se ha hecho en estos últimos días es recoger algunos rastrojos. «El decantador y los muros están llenos de barro», denuncia este vecino de la calle Barranco de Tasate, «si no traen un tractor y quitan la valla -que está reforzada gracias a un vecino por el temor de que llueva y nos hagan más daño- esto no se resuelve porque aquí no han hecho nada».

La sensación que tiene este vecino es que las instituciones públicas «se tiran la pelota» mientras los vecinos solo asumen los daños. «Aquí cada uno va por su lado, pero nadie soluciona el problema», insiste.

Dice no entender cómo es posible que el decantador lleve agua. «No sabemos si son pluviales o residuales, pero lo cierto es que no ha llovido y ya está lleno de barro», advierte.

Asegura que se ha puesto en contacto con las diferentes administraciones para tratar de desatascar el decantador, pero insiste en que «me dan largas».

Antonio León detalla que desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le dicen que están a la espera de un informe del Consejo Insular de Aguas, pero desconoce los motivos y el alcance del informe. Solo pide que limpien el barranco.