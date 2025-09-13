Café-tin, 30 años de amor y pasión por el folclore canario

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 12 de septiembre 2025, 23:32 | Actualizado 23:57h. Comenta Compartir

Hace ya tres décadas, en el corazón del Real Club Victoria de Las Palmas de Gran Canaria, un grupo de socios decidió dar forma a una iniciativa diferente. Movidos por su amor a la música tradicional canaria y por el deseo de alejarse de los ensayos formales y la disciplina estricta de otros grupos folclóricos comenzaron a reunirse de manera informal los viernes en el Juan Pérez de La Puntilla.

Allí, entre amigos, cuerdas y buenos momentos, surgió lo que años más tarde se consolidaría como el grupo Café-tin. Fue en 1995 cuando este grupo tomó forma oficial, dando vida a un grupo folclórico que, sin perder su carácter cercano, ha mantenido viva la tradición musical de las Islas Canarias hasta día de hoy.

El próximo 8 de noviembre se celebrará en el salón de actos, en la tercera planta del Real Club Victoria, una fiesta en honor a su 30 aniversario. Un evento que tendrá como maestro de ceremonias a Adolfo Martín y que contará con varias sorpresas para el público que no se quiera perder la cita.

Ampliar

«Café-tin surge por el vínculo de un grupo de amigos con el folclore canario. En octubre de 1995, Juan Armas, presidente por aquel entonces del Club Victoria, nos hizo saber que sonábamos bien y nos invitó a tocar en el aniversario del club ese año. En primera instancia, nosotros fuimos a regañadientes, no queríamos ensayar y fue nuestra primera vez. Lo cierto es que tuvimos éxito de público y prensa, la cosa funcionó y seguimos hasta día de hoy con esfuerzo y disciplina», asegura José Luis Ortega uno de los fundadores.

Cuestionado por la vinculación con el club, Ortega dijo que «nos abrieron las puertas desde el minuto uno,también porque eramos socios y del barrio de La Isleta. Café-tin es la marca ficticia de un café, no nos gustaban las copas, ni las fiestas, solo nos uníamos a los tenderetes. Como dato a conocer, nuestro primer patrocinador fue Café Ortega, y eso nos dio la idea».

«Al año siguiente fuimos invitados al tercer festival de habanera de la Casa Galicia, donde tuvimos la suerte de quedar en segundo lugar. Lo hacíamos bien, más tarde apostamos por el Conservatorio de Música y también por los niños socios del club, algo que se ha intentado mantener. Hay que tener en cuenta que algunos miembros del grupo empezamos con 50 años. Algunos han fallecido y otros se han desvinculado, pero todos hemos aportado nuestro granito de arena», explicó Ortega.

Sobre los integrantes del grupo, aseveró que «somos 22 miembros con un promedio de 65 años. Desde aquí, hago un llamamiento popular a toda esa gente joven que le gusta la música, a que dé el paso de incorporarse al grupo. Es una de las apuestas de la nueva directiva para este año, un cambio generacional. Aunque tengan 40 años, todos son bienvenidos. Otro de los cambios cualitativos es ir incorporando un cuerpo de baile canario y otro de instrumentación».

Ampliar

Su próximo reto: «Inauguraremos la fachada de la Iglesia de La Luz el 27 de septiembre a las 19.00 horas, pues nos han llamado para el día de su apertura». El día antes, estarán presentes en el día grande de la Policía Nacional, que tendrá lugar en Expomeloneras.

30 aniversario, 8 de noviembre

El objetivo es claro, los miembros de Café-tin pretenden diversificar, esto es, partir el proyecto y atacar varios frentes. El 8 de noviembre se celebrará «Café-tin inolvidable», un espectáculo que traerá consigo varias sorpresas, y, al tiempo, será un evento que plasmará los 30 años del grupo de modo original. Eso sí, será «estrictamente participativo por parte del público. El Club Victoria siempre está vinculado a estos proyectos y las redes sociales ya están pegándose fuego».

Por último, quiso destacar que los miembros del Club Victoria «tenemos una casta diferencial, muy familiar, de La Isleta, defensor del folclore y muy de la UD Las Palmas. No cerramos las puertas a nadie, estamos abiertos a todos. Durante el reportaje estuvo presente José Luis Ortega (La Isleta), Luis Santana (Fuerteventura) y Fernando Alonso (La Isleta).