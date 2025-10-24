Cae un millón de euros de la Primitiva en Olof Palme El boleto ganador fue validado en la Administración de Loterías 'La Pepa', en Las Palmas de Gran Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de octubre 2025, 10:14 Comenta Compartir

El sorteo de La Primitiva de este jueves 23 de octubre ha dejado un nuevo millonario en la capital grancanaria, tras repartir un premio de 1.144.467 euros a un único acertante de Primera Categoría (6 aciertos).

El boleto ganador fue validado en la Administración nº 43.435, conocida como de 'La Pepa Loterías y Apuestas', situada en la calle Olof Palme. Un punto de venta que desde la pasada noche celebra haber repartido una de las mayores alegrías del sorteo.

Además del gran premio de Las Palmas de Gran Canaria, el sorteo también dejó tres boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), que recibirán 61.863,08 euros cada uno. Estos se validaron en Tomelloso (Ciudad Real), Girona y Portugalete (Bizkaia).

La combinación ganadora del sorteo del jueves 23 de octubre fue: 07, 15, 17, 34, 47 y 49, con el complementario 40 y el reintegro 05. El Número Joker correspondió al 6 871 514.

Temas

Primitiva