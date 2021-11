Cabrera pide «penas ejemplares» para los que ejercen de dentistas sin titulación

«Estás un poquito fuera de órbita», dijo a la paciente denunciante

En la última denuncia, la perjudicada aporta conversaciones de WhatsApp con Leocadio Víctor en las que muestra su disconformidad con el tratamiento que le estaba realizando ya que se encontraba muy dolorida. El supuesto dentista, en una ocasión, le dijo que lo perdonase, pero que el tratamiento que le realizó era «un provisional», ala vez que le dijo textualmente que estaba «un poquito estás fuera de órbita cuando te voy a poner el puente, el otro ya antes me voy a asegurar y cuando me diga que esté bien que te lo cementaré, no te preocupes», reconociéndole que en una ocasión le había chillado en consulta.