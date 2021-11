El Cabildo de Gran Canaria impulsa un foro y un estudio para salvar las charcas de San Lorenzo

Un hidrante prometedor y una adquisición de los terrenos atascada

El director general de Medio Ambiente del Cabildo, Manuel Amador, indicó que existe un hidrante del Consejo Insular de Aguas cerca de las charcas de San Lorenzo y que se podría estudiar la posibilidad de extender una tubería para llevar agua a los estanques. Existe incluso la posibilidad de utilizar aguas depuradas para ello.

Esta medida necesitaría una autorización de los propietarios de los terrenos, de ahí que el Cabildo considera que la adquisición de la zona por parte de la capital grancanaria agilizaría la intervención en el terreno. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya mostró su predisposición a adquirir este área, bien con una compra, bien con una permuta, para garantizar la conservación de sus valores etnográficos, culturales y naturales.

Sin embargo, las conversaciones entre el Consistorio capitalino y la propiedad parecen haberse quedado en punto muerto. Desde el área de Urbanismo se informó este viernes que no había novedades. Y la plataforma vecinal para salvar las charcas ha lamentado que no haya un acuerdo. De hecho, recuerdan que aunque hace ocho meses se firmó un acuerdo plenario por unanimidad en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para iniciar labores de rehabilitación y recuperación de todo el entorno, todavía no se ha tomado ni una medida por parte del municipio.

Es más, denuncian que siguen entrando motos y se sigue deteriorando la zona con basura.

La plataforma ciudadana sigue apostando por la creación de un parque agroambiental aprovechando las charcas. Y desde el Cabildo de Gran Canaria, Amador aseguró que se trata de una propuesta compatible con la conservación de aves.