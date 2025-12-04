Más de 250 profesionales participan en las primeras jornadas municipales sobre la gestión de los planes de autoprotección y seguridad La alcaldesa, Carolina Darias, ha resaltado que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad viva con más de 1.500 eventos al año, de los cuales más de 400 son considerados grandes eventos

Imagen de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias saludando a los profesionales de la seguridad.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:08

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha inaugurado este miércoles las 'I Jornadas Técnicas Municipales sobre la Tramitación y Adecuación de Planes de Autoprotección y Seguridad', un encuentro pionero en Canarias celebrado en el Espacio Cultural Jesús Arencibia de Tamaraceite y orientado a mejorar los procedimientos y la coordinación en la gestión de actividades y eventos que requieren una planificación rigurosa en materia de seguridad.

Acompañada por el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, la alcaldesa ha dado la bienvenida a más de 250 profesionales de la seguridad, técnicos redactores, promotores, organizadores de eventos, representantes de administraciones públicas, estudiantes y futuros especialistas en protección civil y emergencias. Darias ha destacado que la alta participación registrada, que ha completado el aforo previsto, «demuestra un gran interés y compromiso colectivo con una materia tan esencial como es la seguridad de las personas».

Durante su intervención, la alcaldesa ha subrayado que estas primeras jornadas «ponen en evidencia la importancia de la colaboración de todos los agentes implicados» y ha reconocido el trabajo del Área de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento en la organización del encuentro. «Reforzar la cultura de la prevención es fundamental para avanzar hacia una ciudad más segura, preparada y resiliente, y para mejorar la convivencia en libertad», ha afirmado.

En esta línea, Darias ha insistido en que la cultura preventiva «no se construye solo desde la normativa, sino desde la práctica cotidiana y la evaluación constante de cada dispositivo», destacando que cada evento celebrado en la ciudad «es una oportunidad para aprender, revisar procedimientos y seguir elevando el nivel de exigencia en la planificación». La alcaldesa ha puesto en valor la importancia del análisis previo como herramienta clave para anticiparse a los riesgos y evitar situaciones que puedan comprometer la seguridad.

Por su parte, Josué Íñiguez, el responsable del área Seguridad, ha recordado que «Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad viva, en la que se celebran alrededor de 1.500 eventos al año, de los cuales unos 400 son de gran formato y requieren informes municipales, planes de autoprotección y planes de seguridad específicos». En este contexto, ha subrayado que «era necesario abrir un espacio de encuentro y reflexión en el que los y las profesionales de la seguridad pudieran debatir, analizar y mejorar los procedimientos que permiten que la capital grancanaria se consolide como una de las ciudades más seguras de España».

Además, Íñiguez ha apuntado que en la última década la ciudad ha acogido eventos de muy distinta naturaleza y con una gran afluencia de público, «como una cabalgata que congrega a 100.000 personas en las calles, lo que exige un importante trabajo de planificación y un alto nivel de profesionalización».

Desarrollo de las jornadas

Tras la bienvenida institucional, la jornada ha continuado con intervenciones centradas en la normativa de aplicación y en la figura del técnico redactor, a cargo de Montserrat Román Casamartina, jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, y de Lidia Jubera Hernández, jefa del Servicio de Autoprotección de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

Posteriormente, Aarón Martín Marrero, jefe del Servicio de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento capitalino, ha abordado los contenidos relativos a las memorias de seguridad, los planes de seguridad y los planes de autoprotección de relevancia local.

El encuentro ha incluido también un análisis de la tramitación de expedientes vinculados a espectáculos públicos, presentado por Daniel Barrera Tavío, responsable de Protección Civil en la Unidad Técnica de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento. El papel de la inspección y la coordinación en estas actividades ha sido expuesto por Octavio Adolfo Ramírez Trenzado, inspector de la Policía Local.

La jornada ha concluido con una mesa redonda dedicada a la evolución del sistema de autoprotección y seguridad.

Este encuentro profesional ha reunido a especialistas del ámbito municipal y autonómico para profundizar en la normativa vigente, la figura del técnico competente, la diferenciación entre memorias, planes de seguridad y planes de autoprotección, los procedimientos de tramitación de expedientes y los retos actuales de la coordinación interinstitucional en la gestión de eventos y actividades locales.