Imagen de uno de los talleres en Santa Catalina. Arcadio Suárez

Botas originales para Papá Noel en Santa Catalina

Un grupo de niños y niñas demostró en la tarde de este sábado que la Navidad también es una época adecuada para dar rienda suelta a la imaginación y la creatividad

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:22

Las navidades no son solo un periodo de compra. Un grupo de niños y niñas demostró en la tarde de este sábado que la Navidad también es una época adecuada para dar rienda suelta a la imaginación y la creatividad.

Las pequeñas y pequeños que acudieron al taller de manualidades organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la 'Ciudad de la Navidad', en la trasera del parque de Santa Catalina, mostraron todo su ingenio y habilidad a la hora de diseñar y crear botas de Papá Noel con fieltro, goma Eva y una gran variedad de materiales.

El taller era gratuito, como todos los que se imparten los fines de semana.

Este domingo 7 de diciembre seguirán las actividades en la Trasera del Parque Santa Catalina. A las 11.30 horas será el taller infantil 'Botes de Navidad', alas 17.30 hora será el 'Concurso de Tarjetas navideñas' y a las 19.30 horas cerrará el DJ Estro.

