Botas originales para Papá Noel en Santa Catalina Un grupo de niños y niñas demostró en la tarde de este sábado que la Navidad también es una época adecuada para dar rienda suelta a la imaginación y la creatividad

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:22

Las pequeñas y pequeños que acudieron al taller de manualidades organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la 'Ciudad de la Navidad', en la trasera del parque de Santa Catalina, mostraron todo su ingenio y habilidad a la hora de diseñar y crear botas de Papá Noel con fieltro, goma Eva y una gran variedad de materiales.

El taller era gratuito, como todos los que se imparten los fines de semana.

Este domingo 7 de diciembre seguirán las actividades en la Trasera del Parque Santa Catalina. A las 11.30 horas será el taller infantil 'Botes de Navidad', alas 17.30 hora será el 'Concurso de Tarjetas navideñas' y a las 19.30 horas cerrará el DJ Estro.