Los bomberos, ¿en la reserva? Los agentes denuncian que no pueden repostar más de tres veces al día y el Ayuntamiento les responde que el suministro está debidamente garantizado

Sucedió este jueves. El vehículo de primera salida del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del parque zonal del Puerto se dirigió a la gasolinera de Escaleritas para repostar. Tras llenar el depósito con diésel, los bomberos decidieron aprovechar el viaje para llenar también dos garrafas de gasolina de veinticinco litros, que son las que se usan para alimentar pequeños motores, rotaflex y motosierras. En total, tres recibos. Sin embargo, cuando fueron a pagar, la tarjeta solo funcionó en dos de ellos. El tercer cargo no fue admitido porque, según la versión de los bomberos, se ha dado la orden de que solo se permitan tres repostajes al día. Y esa mañana ya había llenado su tanque un camión del parque zonal de Vegueta. Al final, una garrafa se quedó en la estación de servicio hasta que un mando se acercó allí y la pagó.

«El cuarto suministro no lo pudimos pagar y tuvimos que dejar la garrafa en la gasolinera», explicó uno de los agentes que se vio envuelto en esta tesitura, «por lo visto, si ya se han emitido tres recibos, el que vaya a llenar un cuarto depósito se queda en la gasolinera con la cara partida».

Los bomberos denuncian que solo se les permite tres repostajes al día, hasta las 13.00 horas, y que los fines de semana no pueden llenar los depósitos de los vehículos.

Desde el área de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se desmintió que hubiera limitaciones al repostaje. «Todos los vehículos y el resto de depósitos están siendo repostados debidamente y su suministro está garantizado», expuso, «nunca un vehículo está por debajo del 50% de su capacidad de depósito y si un día fuera necesario repostar cualquiera de ellos para atender cualquier servicio, por supuesto que se haría».

Desde el área económica del Consistorio capitalino se añadió que con la subida del precio de los combustibles sí se ha pedido que se racionalice el gasto en la medida de los posible y siempre sin comprometer la prestación de los servicios.

Más de 350 vehículos

El Ayuntamiento capitalino tiene un parque móvil que está compuesto por 359 automóviles. De ellos, 71 son turismos y vehículos ligeros de gasolina; 143 son turismos y vehículos ligeros de gasoil; 113 son motocicletas y ciclomotores; y camiones son 32. Aquí no se incluye la flota de Guaguas Municipales, que no entra en el contrato general del suministro de combustibles.

Sin embargo, los bomberos se preguntan por qué se ha dado la orden verbal de racionar el consumo de combustible al SEIS y no al resto de servicios. En efecto, desde la Policía Local se confirma que el repostaje se sigue haciendo con total normalidad. De hecho, los últimos coches adquiridos repostaron todos a un tiempo sin mayor problema.

Tampoco ha habido orden de racionar el consumo de combustible en Talleres Municipales o en Alumbrado, según pudo saber este periódico.

El contrato de suministro de combustible fue adjudicado a Red Española de Servicios a fines del año pasado por un importe de 1,38 millones de euros y un periodo de cuatro años.

De esa cantidad, la financiación prevista en el presupuesto para el año 2022 es de 157.850 euros, desglosada de la siguiente manera: 88.000 euros para la Policía Local; 14.300 euros para Bomberos; la misma cantidad para el servicio de Alumbrado; 2.750 euros para Parques y Jardines; y 38.500 euros para Talleres Municipales.

El precio total del contrato es de 344.400 euros de gasto máximo anual, si bien estas cantidades se reducen para el primer año de vigencia (157.850 euros en 2022) y para el último (186.500 euros) porque no se incluye toda la anualidad.

En un año normal, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento consume en torno a un 9% del total de combustible dispensado a la flota municipal.

Cuatro gasolineras

En el contrato se especificaba también que la empresa adjudicataria debe relacionar, como mínimo, cuatro estaciones de servicio donde puedan repostar las unidades y que los pagos se hacen a través de unas tarjetas de banda magnética.

Las estaciones de Cepsa en las que los bomberos solían repostar eran las de Las Ramblas, Escaleritas, la subida de Tafira y el recinto portuario. Sin embargo, «desde hace unas semanas solo podemos hacerlo en la que está por La Ballena», expuso Daniel Ojeda, del sindicato USPB.

Los bomberos se quejan además del cambio de operativo. Denuncian que ahora todos tienen que repostar con la misma tarjeta y está en el parque central. Bajo. «El que sale del Puerto y tiene que repostar, tiene que ir a Miller Bajo, coger la tarjeta, subir a la gasolinera, regresar al parque central para dejar la tarjeta y volver a su parque», explica un bombero, «entre una cosa y otra se te va más de una hora».

Ángel Sánchez, de UGT, considera «incomprensible» que haya un límite de tres repostajes al día. Y Víctor Monzón (CC OO) enmarca esta medida en los problemas de suministro que tiene el SEIS.

Por su parte, el viceportavoz de CC, David Suárez, denunció que «la falta de previsión del alcalde, Augusto Hidalgo, hace que los vehículos de bomberos tengan que estar parados por no poder repostar. Es intolerable que no se pueda acudir a algunos servicios porque el grupo de gobierno no dote de mayor presupuesto al servicio, cuyo parque móvil sufre averías reiteradas».