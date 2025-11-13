Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Garrigues es el despacho con mayor número de profesionales reconocidos en la capital grancanaria. C7

'Best Lawyers' distingue a todos los socios de Garrigues en Canarias

El directorio internacional reconoce a 15 profesionales del despacho en las islas, incluidos sus siete socios, y destaca como abogado del año a Miguel Méndez

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:57

La publicación estadounidense 'Best Lawyers' ha reconocido a siete abogados de Garrigues en la Comunidad Autónoma de Canarias en su edición de 2026, más ocho en la categoría llamada Ones to Watch, donde aparecen aquellos abogados que, de manera temprana en sus carreras (entre 5 y 9 años de experiencia), son reconocidos como profesionales excepcionales. En total, son 15.

Según informa el comunicado de prensa, en toda España son 499 los abogados de Garrigues destacados en esta edición, de los que 165 están incluidos en la categoría Ones to Watch. Además, el despacho ha recibido el premio de Firma del Año en las prácticas de Private Equity e Insolvency and Reorganization Law.

Concretamente, 'Best Lawyers' destaca en Las Palmas de Gran Canaria, donde Garrigues es el despacho con mayor número de profesionales reconocidos, a Antonio Viñuela, de Tributario; Manuel Betancor y Miguel Méndez, de Resolución de Conflictos: Litigación y Arbitraje; Víctor de la Torre e Ignacio Sainz de los Terreros, de Mercantil y Fusiones y Adquisiciones. Y en la categoría Ones to Watch, a Sergio Quintana, Carlos Déniz y Tatiana Alejandra Moreno, de Laboral; María Hernández, de Resolución de Conflictos: Litigación y Arbitraje; Sonia López y Luis Miguel Pablos, de Tributario; y Oliver García Santana, de Mercantil y Fusiones y Adquisiciones.

Igualmente, destaca en Santa Cruz de Tenerife a Carlos Pinilla, de Laboral, y César Acosta, de Tributario. Y en la categoría Ones to Watch figura Sandra Méndez, de Mercantil y Fusiones y Adquisiciones.

Además, el ranking incluye a Miguel Méndez entre los abogados del año.

Best Lawyers elabora esta clasificación a través de las valoraciones de otros compañeros de profesión, que votan a los candidatos que consideran merecedores de este distintivo internacional.

