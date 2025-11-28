El belén de HiperDino:un viaje a la Vegueta del XIX

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:46 Comenta Compartir

HiperDino inauguró este jueves su belén solidario que podrá ser visitado en la tienda de HD Miller, por el público en general hasta el 8 de enero, y que este año evoca la capital grancanaria del siglo XIX como un claro homenaje al costumbrismo y a los oficios tradicionales de los isleños.

Más de 200 piezas integran el Nacimiento de este año, el 33º que organiza la cadena de supermercados y que ha sido diseñado por el belenista Fernando Benítez, quien ha vuelto a lograr una pieza artística única e incomparable por sus dimensiones y su simbología, y que en este caso se ha convertido en un recorrido histórico por Vegueta.

Con la trasera de la Catedral de Santa Ana como eje principal, esta pieza artística que tiene 10 metros de largo y 5 de ancho, nos llevará, como si de un paseo por nuestra historia se tratara, a adentrarnos por las calles del barrio histórico y disfrutar no solo del rico y variado patrimonio arquitectónico del entorno, sino también de las figuras que forman parte de él, adecuadas todas ellas, con vestimenta del siglo XIX y con elementos tan distintivos de nuestro costumbrismo como es la mantilla canaria. El Belén también será un reconocimiento a los oficios que durante siglos han marcado parte de nuestro tejido económico y por ello, contará con figuras que reflejan el papel que desarrollaban en esa época, carniceros, alfareros y reposteros, entre otros.

Para Benítez, «este Belén se ha convertido en un testimonio vivo de la historia de la capital grancanaria en una fecha tan simbólica como es la Navidad. Por ello, en esta edición queríamos equiparar su arraigo a la historia de nuestra ciudad y vincularla un lugar que es patrimonio de nuestra historia, Vegueta. No hay grancanario que no conozca el barrio de Vegueta, y este nacimiento es una oda a nuestra historia, nuestras gentes y nuestro crecimiento como sociedad».

La presidenta de la Fundación Dinosol, Davinia Domínguez, inauguró el belén solidario, cuya recaudación irá destinada a la ONG Nuevo Futuro, que fundada en 1968, se dedica a la protección de la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad. Según Domínguez, «este año teníamos claro que la recaudación del belén iba a ir dirigida a los menores vulnerables, porque son ellos quienes además deben disfrutar especialmente de estas fechas. Con esta recaudación queremos brindar a los más pequeños más oportunidades, más garantías de bienestar social y por eso, nuestra confianza en Nuevo Futuro para que puedan seguir eliminando esas barreras que muchos sufren como consecuencia de situaciones económicas y estructuras familiares complicadas».