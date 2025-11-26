Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Las Palmas de Gran Canaria

El belén de arena de Las Canteras pospone su apertura al 15 de diciembre

La demora en el inicio de los trabajos hasta este martes, debido a «imprevistos» que no han trascendido, obligan a retrasar su encuentro con el público inicialmente programado para el 5 de diciembre | Se podrá visitar hasta el 8 de enero

Rebeca Díaz

Rebeca Díaz

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 05:15

Comenta

Los organizadores del belén de arena de la playa de Las Canteras han podido solventar los «imprevistos» que les han obligado a retrasar el inicio de los trabajos de la 20ª edición de esta muestra escultórica de carácter efímero que se ha convertido en un referente de la Navidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Así, en la mañana de este martes 25, el tractor comenzó a realizar los movimientos de arena necesarios para que posteriormente los escultores modelen las diferentes escenas de ese singular nacimiento, en el tramo de playa situado a la altura de la plaza de Saulo Torón.

Estos preparativos tenían que haberse iniciado a mediados de mes y esta demora implica que la fecha de apertura al público, inicialmente prevista para el 5 de diciembre como es habitual, deba posponerse hasta el 15 de ese mismo mes. Fecha en la que ahora trabaja la organización, como confirmó este martes, Aday Rodríguez, promotor del belén, quien no quiso desvelar más detalles acerca de los inconvenientes que han marcado el inicio de una edición muy especial pues el evento suma dos décadas.

Además, apuntó que esos cambios de fecha implican «readaptar» el diseño de Miguel Rodríguez, director artístico del belén, que tiene como temática central la isla de Gran Canaria y la figura de Néstor. Si bien el objetivo es no tener que eliminar ninguna de las escenas planificadas.

De todos modos, Aday Rodríguez señaló que no será hasta dentro de unos días, «cuando están acabados los encofrados», cuando se concreten los ajustes a llevar a cabo.

Añadió también que algunos de los artistas participantes este año ya se encuentran en la isla y que la fecha de clausura se mantiene en el 8 de enero.

