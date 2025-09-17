La basura crece en Ciudad del Campo

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 23:59 Comenta Compartir

«Sillas, mesas, plásticos, restos de comida y todo tipo de residuos, te puedes encontrar aquí». Una madre perteneciente a la Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del CEIP Ciudad del Campo ha denunciado el estado de insalubridad y abandono que presenta la ladera colindante al centro escolar. A escasos metros de donde estudian decenas de niños y niñas a diario, se acumulan residuos de todo tipo generada principalmente por botellones nocturnos en el aparcamiento cercano.

La situación, que se arrastra desde hace más de tres años, ya había sido trasladada al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sin obtener ninguna solución efectiva: «Cada día hay más basura, y esto lleva así más de tres años. El Ayuntamiento no mueve un dedo. La zona me da vergüenza ajena. Mi hija estudia aquí y no tiene por qué ver esto a diario, no es lo normal. Ayer mismo hablé con un miembro de la concejalía, y me confirmó que esta zona es competencia municipal».

Desde la AFA se ha solicitado reiteradamente que se instale una valla para impedir el acceso a la ladera y evitar que siga usándose como vertedero: «Lo ideal sería podar todos los matorrales, vallar la zona y limpiarla a fondo. Convertirla en un recinto cerrado para evitar el vertido de residuos y garantizar la seguridad de los menores», indica la madre.

El año pasado, incluso, algunas familias se vieron obligadas a contactar con el SEPRONA tras detectar la presencia de una serpiente entre las piedras de la ladera. «No sabemos si el reptil ofidio sigue ahí o no, pero hoy por hoy, es un riesgo acercarse. Entre las piedras se esconden animales, y no se ha hecho nada al respecto».

A la madre le consta el trabajo de los barrenderos municipales: «A pesar de su labor constante», mantienen limpio el aparcamiento cada mañana, «los fines de semana la situación se descontrola». Según la madre son muchos los jóvenes que se reúnen para hacer botellón, dejan todo lleno de basura y realizan derrapes y carreras de coches que impiden incluso el descanso de los vecinos. «Algunos vecinos de la zona no pueden ni dormir del escándalo que generan».

También se han encontrado bombonas de camping gas abandonadas y residuos peligrosos. «Lleva más de 20 años sin cuidarse esta ladera. Parece que nadie quiere hacerse cargo. Da la sensación de que la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria no cuida su tierra».

Aunque hay quienes alimentan a los gatos y lagartos autóctonos que viven en la zona, la realidad es que la suciedad y el abandono representan un riesgo para el alumnado y una imagen lamentable para toda la comunidad.

Por su parte, Parques y Jardínes ha declarado que: «En la ciudad hay numerosas zonas considerados espacios libres, a veces son terrenos residuales entre espacios urbanizados o pendientes de su desarrollo urbano. El Servicio de Parques y Jardines se ocupa del mantenimiento de los espacios ajardinados de la ciudad, parterres, parques, alcorques de los viales… tanto de la plantación como de la retirada de residuos de esos espacios. Sin embargo, las tareas de limpieza fuera de esos espacios corresponde al Área de Limpieza«.