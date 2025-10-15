Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria

CANARIAS7 Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:49 | Actualizado 12:16h. Comenta Compartir

El portal inmobiliario Fotocasa analiza los precios de venta y alquiler de viviendas en los barrios de grandes ciudades, con el objetivo de calcular la rentabilidad bruta que puede obtener un inversor. Según ese estudio, la rentabilidad media en España se sitúa en torno al 6 % para ese periodo.

Aunque el barrio con la rentabilidad más elevada del país resulta ser Villaverde Alto (Madrid), con un 10,9% en el tercer trimestre de 2025, el informe señala además una tendencia: los barrios con precios de compra más contenidos tienden a alcanzar mayores márgenes de retorno.

En ese contexto, La Isleta, barrio tradicional de Las Palmas de Gran Canaria, aparece entre las localizaciones destacadas por su potencial de rentabilidad para inversores inmobiliarios.

Resultados del estudio

El informe de Fotocasa cubre 274 barrios distribuidos en grandes ciudades españolas, y revela que el 20% de esos barrios alcanzan una rentabilidad igual o superior a la media nacional del 6%, mientras que un 23% registran un crecimiento interanual en dicho indicador.

Villaverde Alto lidera con 10,9%, seguido de otros barrios que también aparecen en el listado, aunque no todos se encuentran entre las capitales más conocidas.

A Villaverde Alto le siguen los barrios de El Torrejón-El Cerezo (Sevilla capital) con 8,9%, Numancia (Madrid capital) con 8,6%, Casco histórico (Toledo capital) con 8,5%, El Grau (Valencia capital) con 8,2%, Lucero (Madrid capital) con 8,0%, San Diego (Madrid capital) con 8,0%, Alisal – San Román (Santander) con 7,9%, Espinardo (Murcia capital) con 7,6%, Vista Alegre (Madrid capital) con 7,5%, Torrefiel (Valencia capital) con 7,3%, Centro – Plaza Mayor (Ciudad Real capital) con 7,2%, La Isleta (Las Palmas de Gran Canaria) con 7,2%, Aluche (Madrid capital) con 7,2%.

Si centramos los datos en Canarias, el orden de los barrios más rentables es: Isleta con 7,2%, Arenales-Lugo-Avda. Marítima con 5,9%, Alcaravaneras con 5,5%, Santa Catalina-Canteras con 5,1%, Guanarteme con 4,8% y Triana con 4,7%.

Por otro lado, nueve (3%) de los barrios analizados tienen una rentabilidad inferior al 3% y son las ciudades más grandes las que presentan las rentabilidades más bajas por barrios y son: Lista (Madrid capital) con 2,6%, Recoletos (Madrid capital) con 2,6%, Castellana (Madrid capital) con 2,6%, Centro Histórico (Málaga capital) con 2,8%, Almagro (Madrid capital) con 2,8%, Goya (Madrid capital) con 2,8%, Área Romántica (Donostia – San Sebastián) con 2,8%, Ibiza de Madrid (Madrid capital) con 2,9% y Avda. Federico Garcia Lorca – Nueva Estación Autobuses (Granada capital) con 2,9%.

El estudio asienta que existe una clara relación inversa entre el precio de adquisición y el rendimiento: cuanto más bajo es el coste de compra, mayor es el margen para que el alquiler genere beneficio.

Así, la rentabilidad parece desplazarse hacia barrios periféricos o intermedios, en detrimento de los más céntricos, donde el precio de compra resulta elevado y reduce el margen neto.