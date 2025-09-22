El barrio de Arenales, listo para duplicar sus zonas peatonales

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:15 Comenta Compartir

Un plan que transformará más de 129.000 metros cuadrados en zona peatonal. El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, presentó este lunes, en la zona de El Obelisco, una propuesta que amplie a través de calles peatonales, plazas como la de la Feria, la Concordia y la Constitución con el fin de crear entornos de convivencia.

La iniciativa trabaja con asociaciones de vecinos, impulsa la movilidad sostenible y mejora la calidad de aire en beneficio de los más de 6.000 residentes de este barrio capitalino. Este plan está dentro del marco del Día Sin Coches de la Semana Europea de la Movilidad 2025.

En palabras del concejal de Movilidad del Consistorio capitalino, José Eduardo Ramírez: «Hemos tenido una semana intensa en la que se han propuesto muchas acciones que se han desarrollado desde la concejalia. En este caso, «Arenales cambia de aires». El objetivo es que este barrio viva de otra manera y que el protagonismo lo tengan los peatones«.

«No será zona de bajas emisiones, pero sí va a tener el espíritu de la ciudadanía que vibrará con la recuperación de calles peatonales. Serán 129.000 metros cuadrados, entre las calle León y Castillo, la calle Murga, la calle Pamochamoso, Eusebio Navarro y Matías Padrón«.

La idea de este proyecto es recuperar un 50% de espacio urbano para el peatón en el entorno de la Plaza de La Feria, la zona de El Obelisco y la Plazoleta de Perón, así como la de Alfonso XIII también. «Las asociaciones del barrio se dirigieron a nosotros casi a la par para peatonalizar la zona, esta propuesta encaja con lo que hemos acordado». Afirma que para el Ayuntamiento es «mucho mejor cuando los impulsores son los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria».

«Afinando la propuesta, será el año que viene cuando, en principio, empezaremos con la intervención. La actuación será por mediación de urbanismo táctico, ya que se trata de una obra fácil y bien reversible«, detalló el concejal. Será algo parecido a lo que ya se ejecutó en la Avenida José Mesa y López.

Se pretende cerrar el tráfico con elementos que impidan el paso, pintando las calles de colores, con nuevo mobiliario urbano e implementando masa verde en la zona. En algunos casos, se permitirá el acceso de los vecinos y del tráfico de mercancías. Se diseñará de tal forma que solo podrán entrar en el barrio los que sean del mismo.

Por último, quiso incidir en que «es una propuesta ambiciosa que desvía el tráfico de vehículos por el Obelisco, pero se podrá circular y atravesar la calle Tomás Morales sin problema usando ese espacio, a la vez que se gana este para la ciudadanía. Hemos generado actividades con centros escolares de la zona y el centro cívico Suárez Naranjo con el fin de que proyecten en la calle a lo que dedican su día a día«.

Por su parte, Jaime Santana, miembro de la asociación de vecinos de Pamochamoso de Arenales, expresó: «Es un eje verde que se une a la idea de varios proyectos para crear una gran plaza y peatonalizar la zona. Se irá haciendo poco a poco a través de urbanismo táctico. Desde la asociación de vecinos estamos encantadísimos. Queremos ganar peatonalización porque no hay ninguna calle peatonal en este barrio. Una zona comercial abierta exige calles peatonales con el propósito de fomentar la bicicleta y el uso del transporte público«.