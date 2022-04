La capital retirará «la gran mayoría» de las terrazas exprés permitidas en pandemia

Se pasó de 700 de antes del covid a las 1.500 actuales

El alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, dio detalles del censo de terrazas exprés que ha venido realizando la Policía Local en los últimos meses. «Nos da un número aproximado de unas 1.500 con respecto a las casi 700 que teníamos normalizadas con anterioridad», indicó, «es probable que haya duplicidades, estamos viendo si se quedan en 1.200 aproximadamente, pero el dato final será entre 1.200 y 1.500».

«Estamos convencidos de que la mayoría se retirarán, de las nuevas me refiero, por tanto seguramente bajará claramente de las mil terrazas, aunque yo siempre he dicho que esta ciudad tiene la perspectiva de poder tener en torno a las mil terrazas», añadió el regidor socialista, «pero seguramente nos quedaremos lejos de ella».

Augusto Hidalgo mostró su convencimiento de que «muchas de ellas van a desaparecer en mucho menos tiempo. Estamos convencidos que han desaparecido muchas porque hay negocios cuya opción no era la terraza por su tipología y las han retirado porque eran sitios que no reunían los requisitos mínimos para este tipo de negocio. Otras no, otras no tenían ni mesas y ahora sí tienen terrazas».

El primer edil insistió en que el procedimiento de retirada de las terrazas exprés que no puedan continuar será «lo más rápido posible».

Y dijo que «irremediablemente veremos una reducción importante de terrazas porque su número más que se duplicó con respecto a las que existían legalmente».

«Todos no van a poder (continuar), la gran mayoría no van a poder ser seguramente, pero lo haremos de forma consensuada con el sector», insistió el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria.