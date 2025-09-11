El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria precinta el Café Madrid por no tener «habilitada» la actividad

Imagen de ese jueves del local, que anuncia el cierre «hasta previo aviso» en un cartel.

Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de septiembre 2025

La Dirección General de Edificación y Actividades del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria resolvió el pasado 25 de agosto «ordenar la clausura mediante precinto directo de la actividad» del Café Madrid, el establecimiento que se ubica bajo el hotel del mismo nombre, en el número 4 de la plaza de Cairasco, un reconocido establecimiento del entorno de la zona Triana.

Una medida contra la que no cabe recurso y que ejecutó la Policía Local, a principios de este mes de septiembre, cumpliendo el mandato municipal respaldado en un informe del propio cuerpo de seguridad de 18 de julio, que establece «la clausura mediante precinto directo de la actividad» del establecimiento cuyo «responsable es la mercantil Ysasuel 58, SL, por incumplimiento» de una resolución anterior, la 7508/2025, de 6 de marzo.

En ese requerimiento previo, la administración local acordó comunicar a la empresa que se encontraba al frente del negocio desde 2020 que la «actividad» desarrollada «no se encuentra habilitada para su funcionamiento, debiendo llevar a cabo su paralización en el plazo de dos días, con advertencia de precinto en caso de incumplimiento».

Esa medida se tomó basándose en informes elaborados por técnicos municipales que certificaron que el referido establecimiento se ubica en «una parcela construida sin división horizontal», como se comprobó tras consultar «la sede electrónica del catastro».

Además de señalar que «ni el hotel ni la cafetería disponen de licencia municipal de apertura o título habilitante para el funcionamiento de la actividad».

Por ello se optó por requerir a la mercantil un escrito que aclarase si la actividad que pretendía implantar se haría «en un local totalmente independiente o si su superficie forma parte de la actividad hotelera» y si además de al hotel «va a prestar un servicio al público en general».

Asimismo, el informe técnico del consistorio recoge que, «verificados los planos», se constata que «el local se ha divido en dos» y que «no consta la necesaria licencia urbanística» para esa «división de la planta baja en dos locales».

Así como que «se trata de un local destinado a la actividad de bar restaurante totalmente independiente de la actividad hotelera, que se ha desvinculado del resto del edificio hotel».

El documento, que sustenta la decisión del Ayuntamiento de clausurar el negocio, señala también que «no se dispone del correspondiente título habilitante de obras que ampare la división del local en dos, si fuese factible, y del acondicionamiento interior del mismo». Por lo que «el proyecto presentado no es válido para habilitar el funcionamiento de la actividad».

Se señala, además, que «dado que el local se encuentra en una edificación incluida en el catálogo arquitectónico» con «grado de protección parcial, y no consta licencia de las obras o título habilitante en relación a la división de la planta baja del edificio en dos locales y las obras de acondicionamiento interior, debe darse traslado de este informe al Servicio de Protección del Paisaje».

Y se apunta que, como consecuencia de lo expuesto, «la actividad no se encuentra habilitada para el funcionamiento en las actuales condiciones».

Reseñar que la mercantil presentó el 15 de abril un recurso en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria a la resolución de 6 de marzo, y solicitó una medida cautelar de suspensión de sus efectos.

El Ayuntamiento, vía decreto de Alcaldía, autorizó el 20 de junio «el ejercicio de acciones judiciales y administrativas» contra un recurso que resultó finalmente desestimado por el juzgado, con fecha 4 de julio de este año.