El Ayuntamiento mantendrá la Noche de Reyes equilibrando los derechos vecinales y el ocio 

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha comprometido este viernes, por unanimidad, a mantener la Noche de Reyes. Para ello, se explicita en el texto del acuerdo, el Consistorio « continuará trabajando para propiciar que la ya tradicional noche de Reyes se celebre con las máximas garantías, así como equilibrando los derechos de los vecinos, de los comerciantes y de los asistentes, tomando como base la participación de todos y todas».

El acuerdo es fruto de una transacción que enmienda una propuesta del concejal no adscrito José Antonio Guerra, quien reclamaba un blindaje más férreo de la celebración de la noche del 5 de enero en Triana. La intención del edil era que se hubiese trabajado en su declaración como fiesta de interés municipal o turístico. En todo caso, aceptó la propuesta del grupo de gobierno porque «al final, nos posicionamos a favor de seguir haciéndola ya que es una tradición en la ciudad».

La última edición de la Noche de Reyes ha vuelto a ser polémica ya que algunos vecinos de Triana aseguraron que se había convertido en un gran botellón. De hecho, denunciaron la proliferación de orines en sus puertas, daño al patrimonio, ruidos por encima de los niveles permitido e imposibilidad, en algunos casos, de acceder a sus garajes. Por eso, han anunciado la interposición de una denuncia contra el Ayuntamiento por esta fiesta, en la que se autorizó la instalación de 53 barras en las calles, con una actividad de ocio permitida hasta las 02.00 horas.

La propuesta del concejal Guerra «pretende que se proteja también a aquellos que no están del todo conformes con el enfoque actual de la fiesta, ya que, tras aprobarla en pleno, irremediablemente deberá también mejorarse la organización actual» «Es verdad que no todo el mundo está conforme con la organización. Algunos vecinos de la zona piensan que por parte del Ayuntamiento se pretende institucionalizar la Noche de Reyes como un botellón. Pues bien, no estando del todo conforme con la organización municipal, manifestada por ejemplo en el déficit de baños químicos que eviten escenas impropias de una noche tan especial, sí que debo manifestar mi absoluta complicidad con las palabras del señor alcalde cuando dice: «Es un día al año y no tiene por qué tener trascendencia. Creo que deberíamos aprender a vivir con ello… mientras podamos y siempre negociando con los vecinos, vamos a celebrar este día de la manera más justa para que la gente la pueda disfrutar», prosigue el texto de la moción.

El edil apostó por una negociación que permita alcanzar soluciones consensuadas que permitan mantener la fiesta. La concejala del distrito Centro, María del Carmen Reyes, expuso que este año hubo 94 baños (dos por barra) y que la celebración ya está protegida por el bando municipal. Defendió que en los últimos años se ha ordenado la fiesta con un plan de seguridad, movilidad y limpieza. «Se ha ido disminuyendo el horario a petición vecinal», indicó, «pero estamos abiertos a cualquier mejora».