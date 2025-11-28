El Ayuntamiento crea una subvención para financiar la mejora del ciclo urbano del agua en Las Palmas de Gran Canaria La cuantía presupuestaria prevista para esta subvención asciende a un importe de 2,45 millones de euros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido modificar el Plan Estratégico de Subvenciones para incluir una nueva línea de financiación que tiene como objetivo la mejora del ciclo urbano del agua. La cuantía presupuestaria prevista para esta subvención asciende a 2,45 millones de euros.

Se trata de una subvención directa que se dará a una empresa privada en virtud de la excepcionalidad que permite la legislación cuando «se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública».

La subvención se articulará en base a un convenio directo y servirá para financiar el 50% de los fondos propios necesarios para ejecutar el proyecto de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua en Las Palmas de Gran Canaria, que tiene, entre otros fines, la mejora de las depuradoras y la reducción de las pérdidas en los sistemas de distribución de agua.

La Unidad Técnica de Aguas solicitó la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones el pasado martes.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, expuso que responde a una subvención que se pretende conceder a Emalsa para ejecutar un proyecto europeo de más de 8 millones de euros, de los que 3 millones los aporta el Estado y el resto se financia, a partes iguales, entre Emalsa y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con esta aportación.

El PP votó a favor por representar el interés general. El concejal Gustavo Sánchez considera que la digitalización del ciclo del agua es importante ya que «se trata de conseguir una gestión más eficiente» en un plazo de ejecución de dos años.

El portavoz de Vox, Alberto Rodríguez, mostró su «suspicacia» por el modo en que se ha tramitado la subvención ya que debe ejecutarse antes de que acabe el año. «Los ciudadanos pagan con el dinero de sus impuestos la infraestructura, pero quienes se llenan el bolsillo son la empresa privada», expuso, «sorprende que un gobierno de izquierdas ponga esta alfombra roja a los intereses de Emalsa».

El edil Spínola trató de «disipar la suspicacia» de Vox. «Emalsa no se lleva nada al bolsillo, es una actuación que beneficia a la ciudadanía porque supone una mejora de la calidad del agua, no sé cómo su grupo no apoya una iniciativa de esta naturaleza», sentenció.

Pero Vox no cambió de postura. Alberto Rodríguez indicó que Emalsa podría acometer la obra. «No vamos a normalizar esta injusta situación», dijo en referenica a la pertenencia de Emalsa a un fondo de inversión de origen sueco.

Por su parte, Gustavo Sánchez reprochó a Vox que no se ciñera al punto del orden del día y siguiera hablando del tema del reparto de acciones de Emalsa. «Una cosa no quita la otra», respondió a Alberto Rodríguez, «¿cómo vamos a estar en contra de prestar un mejor servicio a los ciudadanos, de detectar antes las averías?».

Para cerrar el debate, Spínola recordó a Vox que esta obligación no está en los contratos. «No podemos obligar a Emalsa a hacerlo», dijo, «usted aplica brocha gorda y se sitúa en contra de Emalsa». Reconoció que no le gusta el reparto accionarial pero defendió que no queda otra que aceptarlo, salvo que se quisiera expropiar las acciones, algo que se descarta desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.