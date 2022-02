El Ayuntamiento capitalino estudiará que se bonifique el impuesto de plusvalías para las herencias

El Ayuntamiento se ha comprometido este viernes, en el obligado proceso de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocida como plusvalía, a estudiar la posibilidad de aplicar una bonificación, «en función de las distintas circunstancias», cuando se trate de herencias.

La ordenanza actual fija ya una bonificación del 10 % del importe de la cuota íntegra del impuesto para las transmisiones de terrenos por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptantes, siempre y cuando el caudal hereditario adquirido y sometido a gravamen no supere los 200.000 euros del valor catastral.

El concejal del PP, Víctor Moreno, fue el encargado de defender la moción que proponía el establecimiento de una rebaja mayor del impuesto. «Tanto el porcentaje máximo de la bonificación como el límite máximo del valor catastral del caudal hereditario contienen unos amplios márgenes de mejora», defendió. «Heredar una propiedad no debería suponer una carga económica», prosiguió el edil, «empujar a los herederos a vender por no poder afrontar las cargas económicas, en modo de impuestos y tributos, no debería ocurrir».

La moción del PP proponía una «bonificación del 95% a todas las viviendas transmitidas por herencia mortis causa cuando se trate de la vivienda habitual y unas bonificaciones proporcionales al valor catastral y al colectivo social al que pertenezcan los adquirientes cuando se trate de un inmueble adicional».

Sin embargo, el grupo de gobierno prefirió no especificar la cuantía de la bonificación y defendió que antes habría que hacer un estudio para conocer el impacto que tendría en materia de ingresos. La concejala de Hacienda y Economía, Encarna Galván, justificó el apoyo a la petición del PP, con la transaccional finalmente aprobada, en el hecho de que esta posibilidad se podría incluir en la adaptación de la ordenanza a una sentencia del Tribunal Constitucional, relativa a toda España, que declaró ilegal el método de cálculo de la base imponible cuando la transmisión del bien se hacía con pérdidas para el contribuyente.

En los presupuestos que acaban de ser aprobados de manera inicial, se cuantifica una caída de la recaudación (-27%) del impuesto de plusvalías a consecuencia de la referida sentencia, al pasarse de los 11,2 millones de euros previstos en 2021, a solo 8,2 millones de euros para el presente año. En estas cantidades se incluyen tanto las ventas como las herencias.

Por su parte, el concejal de Coalición Canaria David Suárez lamentó que la bonificación del impuesto de plusvalía «llegue tarde», algo que «evidencia que el Ayuntamiento se incorpora con retraso a casi todas las cuestiones».

Antes de la votación final, el edil Moreno apuntó que se incluyera la posibilidad de aplicar la bonificación del impuesto con efectos retroactivos a partir del 1 de enero de 2022.