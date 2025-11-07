La Audiencia Provincial confirma la condena a Pablo Quintero por acoso sexual a una trabajadora municipal Desestima el recurso de apelación y confirma la resolución que condenaba al que fuera jefe de gabinete de alcalde Augusto Hidalgo, a cinco meses y 29 días de prisión y el pago a la víctima de 20.000 euros

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ha confirmado la condena a Pablo Quintero Hernández -el que fuera jefe de gabinete del alcalde Augusto Hidalgo- a cinco meses y 29 días de prisión y al pago de 20.000 euros en concepto de indemnización a la víctima, por un delito de acoso sexual cometido sobre una subordinada que trabajaba en el Consistorio capitalino.

Desestima así el recurso de apelación interpuesto por Quintero contra la sentencia dictada el 18 de diciembre de 2024 por el juzgado de lo Penal número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, confirmando dicha resolución, contra la que cabe interponer recurso de casación, e imponiendo a la parte apelante el pago de las costas procesales derivadas del recurso.

La sentencia dictada en 2024 consideraba probado que Quintero, como jefe de gabinete del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, llevó a cabo una serie de conductas dirigidas a una subordinada, consistentes en «numerosas insinuaciones de índole afectiva, proposiciones y comportamientos de intimidad física», así como comentarios reiterados sobre su aspecto físico. La víctima fue defendida por la letrada María Rosa Díaz Bertrana. Entre estos, la resolución recoge frases como «tienes un buen trasero» y «las bailarinas no te hacen el culo bonito».

