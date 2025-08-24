La asociación Santa María Goretti denuncia «la inacción de Parques y Jardines» en Piletas

R.Díaz Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 24 de agosto 2025, 12:33 Comenta Compartir

La asociación de vecinos Santa María Goretti, del barrio de Piletas, expresa su «profunda preocupación» ante lo que consideran «dejación de funciones por parte del área de Parques y Jardines» del Ayuntamiento capitalino.

Los representantes vecinales recuerdan que la concejala responsable del área, Gemma Martínez Soliño, «visitó la zona y conoció de primera mano las demandas planteadas por la ciudadanía» pero «ninguna se ha materializado hasta el momento».

Recuerdan que entre sus principales peticiones «se encuentra la poda de los árboles de gran porte que bordean distintas calles del barrio, cuyas ramas suponen un riesgo evidente para la seguridad», y ponen como ejemplo la caída reciente de una de ellas, que por fortuna no alcanzó a ningún transeúnte.

Pero subrayan que no reclaman «la tala de estos ejemplares, sino una poda adecuada que garantice la seguridad vecinal», algo que no se ha acometido «pese a que la demanda fue trasladada tanto a la concejala como a su asesor, reiterando en múltiples ocasiones la necesidad de intervenir».

Plaga de hormigas

La entidad vecinal apunta que «a esta problemática se suma la plaga de hormigas que afecta a la plaza del barrio» que «según ha informado Salud Pública, la erradicación definitiva de la plaga requiere la intervención previa de Parques y Jardines para la eliminación de determinadas especies vegetales presentes en los parterres». Pero se apunta que «hasta la fecha no se ha producido ninguna actuación por parte de este servicio municipal».

En contraposición, la asociación vecinal agradece «la respuesta del área de Salud Pública, destacando la buena comunicación y la diligencia demostrada en la atención de sus demandas. Su forma de actuar debería servir de ejemplo para la concejala Gemma Martínez», subrayan.

Por todo ello, la asociación de vecinos Santa María Goretti hace «un llamamiento a la alcaldesa Carolina Darias para que medie y se adopten medidas urgentes que garanticen la seguridad y el bienestar del vecindario de Piletas».