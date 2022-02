El 'asesino del diario de Ikaalinen' es condenado por acosar a su expareja en Gran Canaria

Se llama Samuli Mathias Lammi, es finlandés, tiene 33 años y en 2010 entró en la historia criminal de su país al asesinar a su expareja, a la que posteriormente y ya sin vida cortó el cuello y con su sangre, dibujó un corazón roto en una página del diario en el que la víctima escribía sus vivencias. Este delincuente fue condenado a diez años de prisión y, tras cumplir la pena, se vino a vivir a Gran Canaria donde conoció a una joven. Tras mantener una breve relación con ella, empezó a acosarla cuando se rompió. Por estos hechos fue detenido y condenado de conformidad esta semana después de que reconociera los hechos que se le imputaban.

Samuli Mathias Lammi fue detenido el fin de semana en la capital grancanaria después de que su expareja lo denunciara porque la estaba acosando de forma reiterada y no la dejaba vivir tranquila. Ellos habían tenido una breve relación sentimental, pero la misma cesó en marzo de 2021 por decisión de la víctima ya que no podía soportar el carácter del finés. Lammi no encajó la ruptura y comenzó a asediar y acosar a la joven, que no tuvo otro remedio que denunciarle ya que no podía más y estaba sufriendo una situación crítica. Pero la sorpresa llegó horas más tarde, cuando salió a la luz la tenebrosa historia que le precedía.

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de este individuo que, desde el primer momento, se mostró bastante agresivo. Tras permanecer en los calabozos fue puesto a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria y, ya en sede judicial, también protagonizó acciones violentas por lo que tuvo que ser vigilado en todo momento por los encargados de la seguridad del recinto.

Pero desde que en el juzgado comenzaron a indagar los hechos, se encontraron con que Samuli Mathias Lammi era un conocido criminal en Finlandia ya que asesinó a su expareja y luego profanó su cadáver y, además, durante un permiso penitenciario fue denunciado y juzgado por agredir sexualmente a otra joven y le rompió la nariz a una tercera, aunque no fue finalmente condenado por estos dos últimos hechos.

Tras muchas horas de espera en sede judicial en las que el finlandés se empeñaba en entorpecer la instrucción no asumiendo que había acosado a su expareja en la capital grancanaria, finalmente terminó confesando, por lo que fue condenado de conformidad 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad y, lo que es más importante, se le impuso una orden de alejamiento de 300 metros y la prohibición de comunicación con respecto de la víctima durante dos años por un delito de acoso.

Samuli M. Lammi, que ahora vive en Gran Canaria, fue condenado a diez años de cárcel después de que acabara con la vida de su ex en la ciudad finlandesa de Ikaalinen cuando esta tenía 19 años.

Movido por los celos

Según los hechos probados, Lammi -que jugó al fútbol profesional en su país y estudió en la Universidad de Ciencias Aplicadas- conoció a la víctima en una fiesta de verano en 2019, año y medio antes del fatal desenlace. En ese momento se inició un corto noviazgo que fue subiendo de intensidad hasta que la joven se dio cuenta que no quería seguir a su lado, a pesar de la insistencia del condenado. Finalmente, rompió la relación y, lejos de aceptar esa nueva situación, comenzó a atosigar tanto a la joven como a su familia con cientos de llamadas y visitas inesperadas a su hogar, por lo que incluso fue multado en dos ocasiones.

Esta tensa situación fue a más cuando la chica comenzó una nueva relación con un joven de su ciudad y fue entonces cuando Lammi montó en cólera y quiso destrozar ese vínculo.

De esa forma, en la primavera de 2010, el condenado entró a casa de la joven sin que nadie se diera cuenta y le robó un diario personal en el que ella escribía todas sus reflexiones. Lo leyó y vio como en uno de los últimos capítulos, la chica se refería a su nueva relación sentimental y lo feliz que era al haber encontrado a otro hombre en su vida y había escrito con exclamaciones la frase: «¡La vida es maravillosa!».

Al día siguiente, Samuli Mathias Lammi fue a la casa de su ex y al encontrarse con ella, empezaron a discutir en su cuarto y este acabó tirándola en la cama. La estranguló hasta la muerte, primero utilizando la mano derecha y luego las dos con extrema violencia. Con el cuerpo ya sin vida de esta joven de 19 años, el finlandés fue en busca de un cuchillo y le cortó el cuello y un brazo y, con la sangre que manaba de las heridas, dibujó en el diario que portaba consigo un corazón roto justo en la página donde la víctima había escrito la frase «¡la vida es maravillosa!».

Tras cometer el crimen, tuvo la sangre fría de salir de la vivienda, coger el coche y dirigirse hasta el instituto para asistir a clases y allí se cruzó con el novio de la fallecida, al que exclamó: «Hoy es un día realmente bueno». A las horas, la madre de la chica llegó a su casa y descubrió el cadáver de su hija tirado en la cama y cubierto de sangre.

Samuli Mathias Lammi fue detenido de inmediato, juzgado y condenado a diez años de prisión y el pago de 34.000 euros de indemnización a la familia por asesinato y profanación del cadáver.

Dos denuncias

Lammi salió a los cinco años de la cárcel de Satakunta aprovechando un permiso carcelario y fue denunciado en dos ocasiones por dos mujeres.

La primera de ellas alegó que la había agredido sexualmente en agosto de 2014 después de haberse citado mediante la aplicación Tinder. Ambos quedaron en un restaurante y luego fueron hasta la casa de la mujer donde, según su versión, la desnudó en contra de su voluntad y violó. Ella, que sufría síndrome de Asperger declaró en el juicio que, a causa de esa patología, se vio bloqueada y no pudo ofrecer resistencia, por lo que fue condenado en primera instancia por el Tribunal de Pirkanmaa a un año y cinco meses de cárcel por agresión sexual. Pero este fallo fue revocado por el Tribunal de Apelación al entender que no había pruebas directas y que ese síndrome que sufría la víctima era difícil de detectar y, por consiguiente, el acusado pudo no haberse dado cuenta que no estaba prestándole su consentimiento.

Dos meses antes de este hecho, otra mujer lo denunció argumentando que le había golpeado rompiéndole la nariz, aunque también fue absuelto por este caso.

Ahora, ya como residente en Gran Canaria, Samuli Mathias Lammi ha sido nuevamente condenado por violencia de género, esta vez contra una joven especialmente vulnerable de 25 años. No podrá acercarse ni comunicarse con ella durante los dos próximos años.