Arenales acaba con diez meses de pesadilla

«Ahora se van de aquí, pero buscarán otro lado»

Los residentes afectados lamentan que el Ayuntamiento no solo no les haya apoyado sino «que diga que no les ha llegado nada nuestro». Aseguran que sí que se han puesto en contacto con la corporación capitalina, «pero te desanima» el hecho de que los distintos departamentos «se pasen la pelota unos a otros».

En cualquier caso, tienen claro que esta intervención en los solares de su calle no acaba con el problema y que «como la propia Policía reconoce, ahora se van de aquí, pero buscarán otro lado».

Los vecinos consideran que «mientras la prostitución siga en la calle, esto va a seguir porque hay droga en la calle y alcohol en la calle».

Aseguran no «tener nada contra la prostitución», pero entienden que «tiene que ser más respetuosa».