A juicio por presuntamente transferirse 30.000 euros del móvil de su abuela sin su permiso La mujer le facilitaba el móvil para que se realizara un simple pago de 300 euros | La Fiscalía, pese a pedir la apertura de juicio oral, concluye que los hechos no son constitutivos de delito

Imagen de archivo de Sardina (Gáldar), lugar de residencia de la perjudicada.

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:12 | Actualizado 12:32h.

La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra un hombre, cuyas siglas son A.M.R., acusado de haberse transferido 30.000 euros desde la cuenta de su abuela mientras ella le facilitaba el móvil para realizar un simple pago de 300 euros.

Los hechos se remontan al 18 de septiembre de 2021, cuando la mujer, residente en Sardina (Gáldar), recibió la visita de su hija y de su nieto. En un momento dado, la presunta perjudicada entregó su móvil a A.M.R. para que se hiciera una transferencia a su cuenta de 300 euros.

Sin embargo, según recoge el Ministerio Público, el encausado habría aprovechado esa confianza para realizarse dos transferencias consecutivas de 15.000 euros cada una. La propia afectada descubrió esa misma tarde los presuntos hechos.

La Fiscalía concluye en sus conclusiones que los hechos no son constitutivos de un delito al quedar amparados por el artículo 268 del Código Penal, que excluye la responsabilidad penal en determinados supuestos entre familiares directos.

Por ello, el Ministerio Público sostiene que procede la libre absolución de A.M.R.. Al no existir infracción penal, añade esta parte, tampoco cabe responsabilidad civil.

