El alcatraz que resucitó a base de papillas El centro de recuperación de fauna silvestre del Cabildo de Gran Canaria libera un ejemplar juvenil de este ave marina tras salvarlo de la muerte

Liberación del alcatraz junto a la estatua del Tritón, cerca de La Laja.

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Martes, 30 de septiembre 2025, 07:41 | Actualizado 08:10h. Comenta Compartir

Un ejemplar juvenil de alcatraz atlántico ('Morus bassanus') ha sido liberado este martes en las inmediaciones de la playa de La Laja, cerca de la estatua del Tritón. Desde estos acantilados, el ave recuperó la libertad y la vida gracias a las manos del veterinario del centro de recuperación de fauna silvestre del Cabildo de Gran Canaria, Pascual Calabuig.

Esas mismas manos que tantas cicatrices acumulan de los alcatraces que salvó en Galicia del veneno negro del 'Prestige' han resucitado a otro de estos impresionantes ejemplares, que en la edad adulta pueden llegar a alcanzar una envergadura de 1,8 metros.

Estaba casi muerto, flotando, cuando lo encontró la tripulación del barco de vigilancia y seguimiento medioambiental 'La Graciosa' del Gobierno de Canarias. «No era capaz de alimentarse de lo debilitado que estaba», indicó Calabuig, «estos animales no beben agua, la toman de los alimentos que ingieren, de ahí que cuando no pueden comer, se deshidratan, se debilitan y acaban muriendo».

En cuanto el ave fue puesta en manos de Pascual Calabuig, el veterinario le aplicó un tratamiento de urgencia. Primero le conectó suero glucosado para recuperar los electrolitos perdidos y luego, al poco tiempo, ya le empezó a dispensar una papilla piscívora que le sirvió de alimentación.

Se trata de un tratamiento que el veterinario del Cabildo de Gran Canaria aprendió durante las largas jornadas de tratamiento de aves afectadas por la marea negra del 'Prestige', en compañía de los expertos estadounidenses desplazados a Galicia.

Cuando ya estuvo más fuerte, en unas piscinas de agua salada, empezaron a suministrarle caballas. «Al principio solo se comía una caballa por la mañana y otra por la noche», detalla Pascual Calabuig, hasta que fue recuperando las fuerzas y el apetito. El lunes, el día antes de su suelta, se llegó a comer un kilo de estos peces, unos veinte ejemplares.

En poco tiempo ganó un kilo, lo que supone que casi duplicó su peso.

Los alcatraces atlánticos son unas de las aves de mayor tamaño que frecuentan las costas españolas. Aunque de adultos son de color blanco y tienen un tono amarillento en la cabeza, cuando son jóvenes lucen un color grisáceo.

Por la coloración Calabuig cree que esta ave pudo haber nacido en torno al mes de marzo.

El alcatraz atlántico no es un ave que suela frecuentar las costas canarias aunque en sus desplazamientos invernales suelen pasar cerca de las islas, en su camino al banco canario-sahariano.