Las Alcaravaneras, una playa okupada

Vecinos del entorno de la playa de Las Alcaravaneras denuncian la situación que asegura se vive en este arenal de la capital grancanaria «desde hace unos meses». Explican que la zona más cercana al Muelle Deportivo se encuentra poblada de casetas de quienes lo han convertido en su residencia.

«Hay más de 15 iglús», apunta una de las personas que se muestra preocupada por el uso que se hace de «una playa familiar» a la que habitualmente acude a caminar.

Así, señala que mientras a los ciudadanos en general se les exige «respetar todas las normas establecidas para el uso y disfrute de la playa, como la limpieza, no llevar perros o no acampar, estas personas, que están ahí por necesidad o porque quieren, se saltan todas esas normas».

Pone a modo de ejemplo de lo que denuncia el hecho de que estas personas no solo okupan la playa, sino que «hacen sus necesidades en la arena y dejan sus deshechos en ella».

Añade que si bien al principio se trataba de personas sin hogar que dormían en la zona, «ahora parece gente que viaja con mochila y que ha encontrado aquí un sitio perfecto para estar, porque tienen agua y baño, que es la arena».

Los vecinos se quejan de la imagen que presenta el arenal capitalino. / Arcadio Suárez

Los residentes que hacen pública esta situación critican que el Ayuntamiento no actúe. «Por lo visto existen playas o barrios de clase VIP y otros no», se quejan pues entienden que «si esto pasara en la playa de Las Canteras, no se permitiría».

«Estamos pidiendo auxilio porque este alcalde no nos hace caso», comenta un vecino «nacido aquí» sobre lo que acontece en la playa. «Antes iba con mis hijos y hora no puedo ir con mi nieto porque me da asco», dice sobre las escenas de las que ha sido testigo cuando acude al arenal. «Hacen allí sus necesidades y otras cosas», señala.

Además, apunta que « lavan los platos y los calderos donde la gente se lava los pies» y lamenta que desde el Consistorio «no se tomen las medidas necesarias para acabar con esta situación».

Dicen que lavan la ropa y sus enseres en los lavapiés y duchas de la playa. / arcadio suárez

«El otro día vino la Policía y se llevó a unos cuantos, pero lo que pedimos es que erradiquen el problema», reclama quien asegura que habla en nombre de otros muchos vecinos indignados con lo que sucede en la playa y del personal de limpieza que acude a realizar su trabajo en la zona, «que también se queja de hacer un trabajo que no le corresponde».

«Si esto pasara en Tenerife ya estaría arreglado, pero los grancanarios no nos movemos», se lamenta.Añade que esta situación además de una inconveniente para los usuarios de la playa «es una mala imagen de la ciudad».

En el mismo sentido se pronuncia otra residente en Las Alcaravaneras, que se pregunta «qué habrán pensado los de la regata ARC al ver ese campamento que se ha formado aquí».

Los denunciantes piden una solución definitiva al Ayuntamiento. / arcadio suárez

Asimismo, dice que esta situación provoca inseguridad a los ciudadanos. «Antes a cualquier hora podías bajar a pasear por la orilla, ahora ya no me atrevo. Cada vez hay más tiendas y durante el día colocan una sombrilla sobre ellas», explica un habitual de la playa que pide la intervención del Ayuntamiento. «Todo el mundo tiene derecho a disfrutar de la playa, pero con unas condiciones», dice.

«Esta playa es un lujo, es una joya, pero se la están cargando», apostilla un afectado que demanda una respuesta definitiva.