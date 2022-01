El alcalde confía en pagar este año unos 39 millones de euros de las facturas de los cajones

El alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, restó importancia al hecho de que el año 2020 se cerrara con facturas pendientes de aplicar al presupuesto por valor de 72,41 millones de euros. El regidor socialista aseguró que se trata de una situación «histórica» en el Consistorio y adelantó que a lo largo de este año se pagarán al menos 39 millones de euros de esta cantidad.

«Las facturas que puedan ser tramitadas, se tramitarán y lo haremos con velocidad» porque el Ayuntamiento tiene en estos momentos una liquidez superior a los trescientos millones de euros.

Si se confirma esta previsión, el Consistorio reconocería casi un 54% de las facturas que se acumulan en sus cajones, algo necesario para poder pagarlas.

Sin embargo, los grupos de la oposición no comparten la visión del alcalde. Así, el viceportavoz del Partido Popular, Ángel Sabroso, aseguró que «el PSOE ha condenado a Las Palmas de Gran Canaria a ser la capital que peor paga a sus proveedores de entre todas las capitales de provincia de España».

El edil calcula que los proveedores tardan hasta un año para conseguir que el Ayuntamiento les pague sus facturas, lo que pone en riesgo la continuidad de muchas empresas.

Sabroso añade que aparte de los 72,41 millones de euros en facturas no reconocidas, hay que añadir otros 51,1 millones de euros de trabajos realizados y reconocidos pero no abonados. «De 336,3 millones de euros en obligaciones reconocidas durante el ejercicio pasado, se debía a los proveedores de esas obligaciones más de 51 millones de euros», denunció el concejal. Y recordó que en 2014, el último año de gestión del PP, la cuenta de facturas no reconocidas tenía solo 54.000 euros.

Palos en las ruedas

También denunció la acumulación de facturas en los cajones la portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres. «Todas estas facturas sin tramitar, metidas en un cajón, son dinero que están dejando de cobrar las pymes y los autónomos», aseveró la concejala, «es inconcebible que se siga gestionando así las facturas, sobre todo en estas fechas tan complicadas para quienes generan economía y empleo en la ciudad».

Considera que lo menos que podía hacer el grupo de gobierno municipal para ayudar a las empresas es no ponerles palos en las ruedas y pagar a tiempo. «Estamos en un momento en el que la ciudadanía requiere de gestores que se preocupen de agilizar los pagos, de poner el dinero en la calle, en circulación, para seguir generando economía y no pobreza», concluyó Cáceres.

Por su parte, el concejal de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria David Suárez no dudó en calificar como «caos» y «desastre» la gestión económica del tripartito municipal.

«Todo ha ido a peor, por mucho que presuman del periodo medio de pago a proveedores faltando a la verdad», aseguró, «siguen apareciendo facturas en los cajones y se saltan los procedimientos legales trayendo las facturas de forma extrajudicial al pleno». Apunta que no se ha reforzado el personal para tramitar facturas ni el del órgano de gestión económico-financiera.