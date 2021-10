Alberto Santana: «Nosotros apostamos por un modelo moderno y profesional frente a uno familiar»

Alberto Santana, con 16 años, representó al Metropole en competiciones internacionales como nadador. Ahora, tras más de cuatro décadas como socio de la entidad y enrolado en el equipo de triatlón, aspira a presidir «un club que necesita un proyecto moderno que se levante sobre dos pilares: la eficacia en la gestión económica y la innovación deportiva». Por eso, tras ejercer en este mandato como vicepresidente de la actual directiva ha dado el paso al frente para presentarse como candidato a las elecciones a la presidencia del Metropole, que se celebran este miércoles 27 de octubre -de 9.00 a 21.00 horas-.

«El Metropole», apunta Santana, «necesita que el proyecto que comenzamos hace cuatro años tenga continuidad. En 2017, cuando este equipo tomó las riendas del club, la entidad estaba a punto de entrar en un proceso concursal. Con un plan de viabilidad, esa situación caótica se pudo revertir. Y eso no es algo que nos podamos inventar o una fake news. Los datos están ahí y así lo demuestran».

El candidato explica que «el cambio de tendencia en las cuentas del Metropole fue inmediato tras años de números rojos desde la etapa final de Herrera Macario». «En 2019», continúa, «se presentó un modesto superávit que se hubiese consolidado en 2020, ya que las cuentas proyectaban un superávit cercano a los 230.000 euros. Pero llegó el covid, la pandemia mundial y la peor crisis económica desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y el Metropole no es una burbuja ajena a lo que sucede en el mundo».

Santana admite que «se han podido cometer errores porque somos humanos» y recalca que «el escenario derivado de la pandemia es complicado», pero para hacer frente a este delicado momento recurre «al Plan Nado, un proyecto que pretende modernizar la gestión del Metropole». «El club», añade, «ya no se puede organizar a partir de un modelo familiar, como la otra candidatura tiene por bandera. Hay que modernizar su funcionamiento en todos los niveles, se tiene gestionar como una empresa. Y eso no significa que se vaya a vender. Sólo apostamos por profesionalizar todos sus estamentos para ofrecer un mejor servicio a sus socios a y a sus deportistas».

Con el Plan Nado, detalla Alberto Santana, «queremos ligar la responsabilidad corporativa de las empresas y marcas implantadas o por implantar en Canarias con nuestra cantera, reforzando la resistencia a las adversidades de nuestros jóvenes deportistas». «Es un proyecto de mecenazgo», agrega, «como medio de conseguir financiación, para por un lado cubrir el déficit que la mayoría de las secciones ocasionan al Club y, por otro lado, mejorar las becas de nuestros deportistas».

Santana, por último, subraya el lema de su candidatura. «Tenemos que seguir avanzando en positivo», señala, «porque nuestro equipo lo único a lo que aspira es a dejar un Metropole mejor para sus socios. Nosotros, en unos cuantos años, no estaremos aquí. Pero el club quedará para sus socios, para su gente. Nosotros queremos que esta sea una candidatura en la que cabe todo el mundo, que no se recrea en mensajes apocalípticos que no son reales. Nosotros estamos orgullosos del Metropole. Con sus éxitos y sus defectos. Y sólo aspiramos, que no es poco, a mejorarlo».