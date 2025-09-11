Los agentes de movilidad, ahora funcionarios: «Por fin ya tenemos un trabajo estable»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:37 | Actualizado 14:48h. Comenta Compartir

Este jueves tuvo lugar el acto nombramiento de los cuarenta nuevos agentes de movilidad en el Espacio Cultural Jesús Arencibia de Tamaraceite. El evento, presentado por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, simbolizó un paso importante en el refuerzo del cuerpo de seguridad municipal y en el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de la movilidad y la convivencia ciudadana.

Manuel Campos, portavoz de los agentes de movilidad, destacó la importancia de haber logrado la estabilidad laboral tras un proceso largo y complicado. «Ser funcionario es una experiencia muy bonita porque ya tienes un trabajo estable. En mi caso, con un niño con discapacidad, esto me soluciona mucho la vida», afirmó. Además, reconoció las dificultades del camino, tanto administrativas como judiciales, pero aseguró que el grupo está orgulloso del resultado.

No quiso dejar atrás el agradecimiento al gobierno municipal por el impulso del proceso, expresando su esperanza de poder avanzar profesionalmente: «Tenemos derecho a la carrera profesional y a la promoción. Unificar los distintos cuerpos de seguridad sería un gran paso. Nosotros seguimos el mismo destino y realizamos las mismas funciones que otros».

Por su parte, Luz, una de las chicas promocionadas, calificó la experiencia como «única pero agridulce», señalando que, aunque el proceso fue largo y estuvo cargado de dificultades, el objetivo se ha cumplido. Mirando al futuro, pidió seguir avanzando:«La alcaldesa nos ha prometido que se impulsará en el Parlamento una pasarela como en Cantabria, para que podamos promocionar internamente en la Policía Local, lo que sería una oportunidad para seguir creciendo».

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria estuvo presente junto al concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola; el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez; y la concejala de Recursos Humanos, Esther Martín. Durante la ceremonia, las autoridades destacaron el papel que desempeñan estos agentes en la ordenación del tráfico urbano y en la atención a la ciudadanía, subrayando la importancia de su incorporación para seguir construyendo una ciudad más segura.

En palabras de la primera edila, Carolina Darias: «Hoy vivimos un acto emotivo con la toma de posesión de los nuevos agentes de movilidad que ya han estabilizado sus plazas. Un proceso complejo, pero que, con el compromiso y determinación de nuestras áreas de Presidencia, Recursos Humanos y Seguridad del Ayuntamiento, ha sido posible. Se trata de un paso decisivo que mejorará la certeza de estos agentes y, por ello, la vida de los ciudadanos en cuanto a la prestación de servicios de calidad».

La alcaldesa felicitó «sinceramente» a los nuevos funcionarios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. «Este es un día muy importante, no solo en la vida de estos agentes, sino también para quienes formamos parte de la Corporación municipal».

Respecto al rol que desempeñan estos profesionales, la regidora socialista incidió en que «es un día relevante para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ya que fortalecemos y reforzamos la plantilla con el objetivo de atender mejor las necesidades del tránsito en nuestra ciudad, tanto para las personas como para los vehículos».

«Hemos puesto todo nuestro empeño en cumplir con la ley que impulsa la estabilización del empleo público. En este marco, estamos desarrollando procesos que abarcan un total de 627 plazas en diversas categorías: auxiliares administrativos, educadores sociales, técnicos de gestión, personal informático, entre otros», destacó la alcaldesa capitalina.

Posibilidad de incorporarlos como Policías Locales

Cuestionada por la posibilidad de incorporar a los nuevos agentes como policías locales, expresó lo siguiente: «Para que esto sea posible, requiere la modificación de una ley canaria y la institución que tiene la potestad de editarla es el Parlamento de Canarias. Nosotros hemos aprobado una iniciativa en el Pleno, una proposición de Alcaldía, para instar al Gobierno para que procedan a la instalación de esa ley como ya ha ocurrido en otras comunidades autónomas como es el caso de Cantabria», concluye.