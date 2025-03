Los acusados admiten que estrangularon a Andrea C. tras darle una paliza «brutal» Los dos hombres y la mujer acusados de haber matado a su amigo en Vecindario en 2021 se confesaron politoxicómanos y muy arrepentidos

Los dos hombres y la mujer acusados de haber matado a un amigo, Andrea C., en un piso «fumadero» de Vecindario (Gran Canaria) en septiembre de 2021, en Gran Canaria, han admitido este lunes ante el Jurado de la Audiencia de Las Palmas que acabaron con su vida asfixiándolo con una sábana tras darle una paliza «brutal» y que se sienten muy arrepentidos.

En su declaración, los dos acusados como autores materiales de los hechos y la procesada como cooperadora necesaria han pedido perdón a la familia del fallecido y han asegurado que actuaron bajo los efectos de las drogas y del alcohol, y que, de no haber sido por eso, no hubieran sido capaces de matarlo, pues era «su amigo», ha recalcado el procesado David José R.P (alias el Adoptado).

El acusado y dueño del piso donde sucedieron los hechos, David José R.S., ha indicado al tribunal que la noche del 11 de septiembre de 2021 en compañía de los otros dos acusados, el fallecido y otros dos testigos de la causa fueron a cenar a un restaurante en Playa del Inglés, donde bebieron vino, cervezas y cubalibres e, incluso, fumaron crack y heroína en el local.

En su caso, ha dicho que él se «echó un par de rayas» pero llevaba unos ocho días sin dormir y consumiendo cocaína. Este acusado ha afirmado que no quería acaba con la vida de Andrea C.: «No soy un asesino».

El procesado Juan Felipe A.F. ha asegurado que no es una persona violenta y que «no era consciente» de que le habían matado, mientras que la acusada Estefanía P.A.V. ha admitido que les facilitó la sábana, aunque no sabía lo que iban a hacer con ella.

Estefanía P.A.V. ha remarcado que no tiene «muy claro lo ocurrido» porque había tomado entre seis y ocho pastillas de trankimazin desde que salieron de la casa de Vecindario en dirección al restaurante, si bien también había fumado crack y bebido alcohol esa noche.

Los tres acusados han reconocido ser politoxicómanos y dedicarse a al venta de droga, pues de hecho el piso de David José R.S. era, además de un «fumadero», un «narcopiso», según ha señalado su dueño, que también ha admitido que todos se fueron del restaurante esa noche sin pagar la cuenta, aunque él fue el último que dejó solo a Andrea C.

Una testigo que presenció los hechos y cuyo testimonio ante el Juzgado de Instrucción ha sido reproducido en esta jornada, ya que ha pedido no tener que volver a declarar por el miedo que siente de los acusados, afirmó entonces que lo que vio ese día en esa casa no lo había visto en su vida.

El relato de testigos

Los dos acusados golpearon de forma «brutal» a la víctima desde que llegó a la casa; primero en el salón de la vivienda y después le llevaron a rastras a la habitación del fondo, y allí le siguieron dando golpes y lo tiraron al suelo. Luego, boca a bajo y con trozos de una sábana que les facilitó la procesada, le ataron las manos y los pies y le asfixiaron, según su versión ofrecida en el juzgado.

Conforme a esta prueba preconstituida, la testigo presenció los hechos hasta que mataron a Andrea C.

«Estaba morado y en el suelo» y le había salido «un trozo de carne o sangre espesa por la boca», según la también amiga de los acusados, que les escuchó decir «muérete ya sinvergüenza» y «a este hay que matarlo, nos engañó».

Esta testigo explicó en la instrucción que se encargaba de la limpieza de la casa y que, al día siguiente de los hechos, David José R.S. y Estefanía P.A.V. le pidieron que limpiara el piso pero no lo hizo.

Según lo expuesto por esta testigo, desconoce lo que ocurrió después con el cuerpo de Andrea C., que fue hallado calcinado en su vehículo entre los invernaderos de Pozo Izquierdo el 13 de septiembre, aunque ha dicho que vio a Estefanía esa noche echando alcohol a la víctima.

La fiscal del caso, Marisol Vidal, solicitaba inicialmente una condena de 15 años de prisión para los tres acusados por un delito de homicidio.

No obstante, en la primera sesión del juicio celebrada el pasado viernes, ya anunció que estaba dispuesta a bajar la pena si reconocían los hechos y se demostraba que actuaron bajo los efectos de las drogas.

No obstante, la acusación particular, a cuyas preguntas no han querido contestar los procesados, mantiene que los hechos son constitutivos de un asesinato y reclama 25 años de cárcel para todos ellos.

La Audiencia de Las Palmas prosigue este martes el juicio con la práctica de la prueba pericial y las presentación de los informes finales de las acusaciones y las defensas, según ha indicado el presidente del tribunal, el magistrado Arcadio Díaz Tejera.

