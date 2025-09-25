El acusado de acuchillar a una mujer tras una disputa en Vecindario dice que no hizo nada: «No le di una puñalada, recapacité»

Imagen del acusado declarando ante la Sala en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:12

R.V.A., el hombre acusado de asestar una cuchillada en el cuello a una mujer y causar lesiones en el pie a su marido tras una discusión vecinal ocurrida el 28 de febrero de 2023, insistió durante la vista celebrada ayer en que «no hizo nada porque recapacitó». Los hechos ocurrieron en la calle Ifara, en el barrio de Los Llanos, en Vecindario.

En su testimonio dejó claro que él recibió un golpe en la cabeza con un palo por parte del marido de la mujer y por eso fue a coger un arma blanca a su domicilio. «Fui a por el cuchillo y antes de hacer nada recapacité y lo solté en el suelo. Me comentaron algunas personas que la herida en el cuello se la hizo su mismo marido», declaró.

Según recoge la Fiscalía en su escrito de acusación, la disputa entre los vecinos comenzó cuando la presunta perjudicada, que se encontraba tendiendo la ropa en la entrada de su vivienda en el momento de los hechos, conversó con el presunto agresor sobre los altos ruidos que estaba haciendo el acusado las noches anteriores a altas horas de la madrugada.

La denunciante afirmó que debido a la puñalada que presuntamente le dio el presunto agresor le dieron tres puntos de sutura en la herida. Asimismo cuenta que su marido salió a defenderle. «Mi marido salió a a ayudarme y forcejeando con él cedió el muro que separaba ambas viviendas en el exterior y le cayó sobre uno de los tobillos», añadió ante la Sala.

Al recordar el momento de la agresión, la mujer declaró que le cogió por sorpresa. «Nunca pensé que sin decirme nada entrara a su vivienda, saliera con un cuchillo y me asestará una puñalada en el cuello», sentenció.

En esta misma línea declaró su marido en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas: «Llevaba muchos días armando escándalo, yo salí a defender a mi mujer porque la vi sangrando del cuello. Tenía en cada mano dos cuchillos».

La médico forense afirmó que la lesión que tiene el hombre en el tobillo «puede ser compatible con la caída de un muro» sobre su pierna. No obstante, el acusado apostilló que dicho muro, que separaba ambas viviendas, «cayó sobre su lado».

En este procedimiento, la Fiscalía, que añadió que el presunto perjudicado reclama indemnizaciones por los hechos, elevó sus conclusiones a definitivas, interesa una pena de prisión de 12 años por dos presuntos delitos: uno de tentativa de homicidio y otro de lesiones.

La defensa, que también elevó las suyas a definitivas, pidió la libre absolución de su representado al entender que tras la declaración de los presuntamente perjudicados «no ha quedado nada acreditado». La causa quedó vista para sentencia.

Los hechos

El acusado, que responde a las iniciales R.V.A., vivía en una vivienda que se encontraba al lado de la víctima, de 58 años, en la calle Ifara del barrio de Los Llanos perteneciente al municipio de Santa Lucía de Tirajana. Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, el 28 de febrero de 2023, sobre las 13.00 horas, mantuvieron una discusión por los ruidos que provenían de la vivienda del joven a altas horas de la madrugada.

El Ministerio Fiscal detalla que el encausado se dirigió a su domicilio y salió con dos cuchillos en cada mano. «Sin mediar palabra le asestó una puñalada en el cuello a la víctima con el propósito de acabar con su vida», añade en el escrito.

Acto seguido, el marido de la víctima fue a socorrer a su mujer y a evitar que siguiera atacándola. «El acusado le empujó cuando estaban forcejeando y el muro que separa ambas viviendas cedió causándole heridas en su pierna derecha», relata esta parte.