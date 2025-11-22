Activado el dispositivo de control fronterizo para la Regata ARC Se ha implantado por primera vez el nuevo sistema EES y empleada la Unidad Móvil de Fronteras

Con motivo de la 40.ª edición de la Regata Atlantic Rally for Cruisers (ARC), el Puesto Fronterizo Marítimo del Puerto de Las Palmas, perteneciente a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, ha establecido el correspondiente dispositivo de Control de Fronteras para el correcto desarrollo del evento, tal y como se viene realizando anualmente desde el ámbito de la Inspección Fronteriza.

La ARC constituye una de las citas náuticas internacionales más relevantes, zarpando cada año desde Las Palmas de Gran Canaria en dos rutas diferenciadas. En esta edición 2025, la ARC PLUS, con salida el 9 de noviembre, contó con el dispositivo específico de control; mientras que la ARC, mayoritaria, efectuó su salida el 23 de noviembre, disponiendo igualmente del operativo pertinente.

Desde 1986, más de 7.000 embarcaciones y miles de navegantes han participado en esta regata, lo que ha requerido de un trabajo continuado del Puesto Fronterizo durante décadas para garantizar la seguridad y el control documental de tripulaciones y embarcaciones.

En la presente edición, el dispositivo activado por Fronteras supervisó la salida de 239 veleros, realizando control fronterizo a 1.200 navegantes.

Por primera vez se está empleando el Sistema de Entradas y Salidas (EES), de reciente implantación en el espacio Schengen, lo que permitió agilizar los trámites fronterizos, reducir tiempos de espera y reforzar el control desde la perspectiva de la seguridad. También resultó determinante la utilización de la nueva Unidad Móvil de Fronteras, cuya dotación en el muelle deportivo facilitó un servicio más cercano y ágil para las tripulaciones.

Asimismo, la presencia de funcionarios de Fronteras no se limitó al control operativo, sino que su despliegue en la base de operaciones de la regata reforzó la seguridad general del muelle deportivo, de las embarcaciones participantes y de sus tripulantes.