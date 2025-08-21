Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos decorando las calles de barrio. Cober

Aceró se alfombra con motivo de las fiestas en honor a San Pío X

Los festejos acaban este viernes con una misa por los difuntos

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 21 de agosto 2025, 19:28

La Isleta vivió este jueves el día grande de las fiestas en honor a San Pío X, que arrancaron el día 12. Así, desde las 10.00 horas comenzó la elaboración de alfombras en la calle Aceró.

Ya por la tarde, a las 19.00 horas, tuvo lugar la celebración solemne de la eucaristía con el acompañamiento musical de Ibaradem, a la que siguió la procesión de la imagen de San Pío X por las calles Aceró, Adargoma, Princesa Guayarmina, Saucillo, Guayres, Adargoma, Pérez Muñoz, Pinzones, Gordillo, Salvago, Rosiana, Pardilla, Bentaguayre y Aceró. A la entrada al templo hubo fuegos artificiales.

Los festejos acaban este viernes con una misa por los difuntos de la parroquia (19.00 horas).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brote de salmonela en el Hospital Insular de Gran Canaria y en el Juan Carlos I con 11 afectados
  2. 2 Estas son las 60 calles que se van a asfaltar en Las Palmas de Gran Canaria en las próximas semanas
  3. 3 Pastel de calabacines y puerros, una receta súper fácil y deliciosa
  4. 4 700 docentes más en los centros educativos canarios el próximo curso
  5. 5 Imprudencia en Gran Canaria: alertan de doce infracciones en la cumbre durante el aviso por riesgo de incendios
  6. 6 Dunas de Maspalomas: la maravilla que casi nadie respeta y nadie vigila
  7. 7 17 años del accidente de Spanair JK5022: «Mi hija querría que yo siguiera viviendo y aquí estoy»
  8. 8 El Rincón de Tenteniguada: tierra de aparceros, guindas y tajinastes
  9. 9 La «odisea» de encontrar tres perros abandonados y que nadie te diga dónde llevarlos
  10. 10 Agricultura blinda a Canarias ante la filoxera de la vid pese al rechazo del sector vitivinícola

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Aceró se alfombra con motivo de las fiestas en honor a San Pío X

Aceró se alfombra con motivo de las fiestas en honor a San Pío X