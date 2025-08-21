Aceró se alfombra con motivo de las fiestas en honor a San Pío X Los festejos acaban este viernes con una misa por los difuntos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 21 de agosto 2025, 19:28 Comenta Compartir

La Isleta vivió este jueves el día grande de las fiestas en honor a San Pío X, que arrancaron el día 12. Así, desde las 10.00 horas comenzó la elaboración de alfombras en la calle Aceró.

Ya por la tarde, a las 19.00 horas, tuvo lugar la celebración solemne de la eucaristía con el acompañamiento musical de Ibaradem, a la que siguió la procesión de la imagen de San Pío X por las calles Aceró, Adargoma, Princesa Guayarmina, Saucillo, Guayres, Adargoma, Pérez Muñoz, Pinzones, Gordillo, Salvago, Rosiana, Pardilla, Bentaguayre y Aceró. A la entrada al templo hubo fuegos artificiales.

Los festejos acaban este viernes con una misa por los difuntos de la parroquia (19.00 horas).

Temas

Fiestas populares