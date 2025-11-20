Acepta dos años de cárcel tras sustraer 450.000 euros del bar La Madrileña y de la vivienda de los dueños tras hacer una copia de las llaves Al condenado, de nacionalidad china, se le impuso el pago de 19.900 euros, que es la cantidad que no pudieron recuperar y se decidió la no expulsión del país tras el acuerdo de conformidad alcanzado por las partes

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas condenó este miércoles de conformidad a dos años de prisión y un día a un hombre de nacionalidad china que reconoció haberse apoderado de 450.000 euros del bar La Madrileña y del domicilio de los propietarios del mencionado establecimiento de la capital grancanaria usando una copia de las llaves. Los hechos ocurrieron entre marzo y abril de 2023 y son constitutivos de un delito continuado de hurto.

Tras reconocer los hechos, el magistrado presidente de la Sala Miguel Ángel Parramón, acompañado de Pedro Herrera y Secundino Alemán, dictó sentencia 'in voce'.

Según el acuerdo de conformidad, el encausado cumplirá dos años y un día de cárcel en vez de los ocho que interesaba en primera instancia la Fiscalía en su escrito de acusación y tras los hechos investigados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria.

Ampliar El bar La Madrileña. Google

También le impuso el pago de 19.900 euros, la cantidad que la Policía no pudo recuperar, en concepto de indemnización por los daños ocasionados y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena. El Ministerio Público solicitaba la expulsión del país del ciudadano chino una vez cumpliera el 80% de la pena privativa de libertad, pero tras el acuerdo alcanzado por las partes no procede que sea enviado a su país de origen.

La acusación particular se adhirió al acuerdo alcanzado por el Ministerio Fiscal. «Que se le condene con las penas que el fiscal ha declarado», añadió esta parte a la Sala.

Por su parte, la defensa aceptó la pena. El condenado, que estaba acompañado por un intérprete para facilitar la comunicación, también aceptó el acuerdo de conformidad.

«Se aprovechó de la confianza de los dueños»

S.L., sin antecedentes, trabajó en el bar La Madrileña, que está ubicado en la esquina de la calle Ripoche y Secretario Artiles en Las Palmas de Gran Canaria. El comercio está regentado por L.W. y J.C., con quienes el hombre mantenía una relación de confianza que le permitió acceder a llaves del local y del domicilio particular para finalizar cuando lo necesitase su aseo personal.

El encausado aprovechó la confianza para realizar una copia a las llaves. Cuando ya no trabajaba en el establecimiento entró en varias ocasiones sin que nadie se diese cuenta y durante marzo o principios de abril de 2023 se apoderó de 100.000 euros en un primer momento. Posteriormente, entre el 26 y el 30 de abril de 2023, habría accedido al domicilio de L.W. y J.C. y sustraído 350.000 euros.

En junio de 2023, tras las pesquisas policiales, se recuperaron 430.100 euros en poder del condenado.