«Casi acaban con nuestro negocio»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 28 de agosto 2025, 23:05 Comenta Compartir

Las obras de remodelación en la calle Fernando Guanarteme, en el tramo comprendido entre Viriato y Pizarro, en Las Palmas de Gran Canaria, acumulan ya casi tres años de intervención a pesar de que, inicialmente, el proyecto, que comenzó en septiembre de 2022, debía haber finalizado doce meses más tarde. El objetivo de la obra era ampliar aceras, crear nuevas zonas de carga y descarga, eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la señalización peatonal. Sin embargo, se quedó todo a medias.

Aunque los trabajos han avanzado hasta Churruca, el resto se ha paralizado, si bien no se descarta que las actuaciones continúen hasta las inmediaciones del supermercado Supercor. No obstante, la prolongación de la obra ha generado malestar entre algunos comerciantes de la zona, que expresan su deseo de que no se estire más lo que ya califican como una intervención «interminable» y perjudicial para su actividad económica.

Uno de los trabajadores de la barbería Kratos, Paulo Parada, declara que les ha afectado negativamente, ya que su inauguración se produjo con la calle ya en obras. «Nuestra incorporación se demoró como unos seis meses y luego tardó cinco más en terminarse la obra. Durante todo ese tiempo, por aquí nadie pasaba. Desde que implementaron la plaza de carga y descarga, los clientes la han usado para estacionar de manera rápida, obligándonos a realizar nuestro trabajo rápidamente.

Ampliar

Muchas veces no quieren ni venir por esta razón. La zona es complicada para aparcar, ya que existe zona azul. Cuando la gente aparca ahí, sientes una presión que no deberías soportar, pues siempre me dicen que les eche un vistazo a su coche a través del espejo por si les multan». Desde Kratos piden «poder dar un mejor servicio a esa clientela».

Otro comerciante de una de las zonas más transitadas de Las Palmas de Gran Canaria, Alejandro Trujillo, de Flash Print, destacó que su empresa también se ha visto perjudicada. «Las obras se fueron dilatando... tanto que estuvieron un año y medio. Casi acaban con nuestro negocio. Gracias a la labor del Cabildo, se logró acelerar este trozo de la calle, porque de resto, un desastre. La obra lleva un año paralizada, y estamos a la espera de que no vuelvan a hacer lo mismo. Si van a terminarla que lo hagan bien y con orden. Si no lo organizan bien, esto es un desastre para todos».

Manuel Valido, encargado de la farmacia de este tramo de Fernando Guanarteme, expuso: «Todos los comercios de la zona nos hemos visto afectados, sobre todo al no haber terminado en tiempo y forma. Han impedido que los usuarios de los establecimientos de esta zona puedan acceder con facilidad a sus comercios. Todo esto nos ha llevado a un perjuicio importante», concluyó.