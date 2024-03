Abordó a la víctima con un cuchillo, pero alega que todo fue una broma

«Vi que llevaba un cuchillo en su mano y me dijo que me iba a matar. Era él y me gritó 'voy a matarte arruinaste mi vida'. Entonces empecé a luchar para salvar mi vida». De esta forma narró la víctima lo que, según su versión, sufrió a manos de su expareja el 18 de noviembre de 2021 cuando sufrió varias cuchilladas dentro de su coche en Costa Calma y presuntamente a manos del acusado. Por su parte, el procesado Paul A.E., negó los hechos y argumentó que iba disfrazado por una fiesta a la que acudió y, al ver a su ex, quiso darle un susto con «un cuchillo barato», pero siempre en un contexto de broma.

En el juicio, celebrado ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas y que quedó visto para sentencia, la perjudicada declaró que había mantenido una relación sentimental con Paul A.E. durante tres años y medio y la había roto seis meses antes del suceso.

Expuso que el acusado tenía una conducta con ella de dientes de sierra: «Un día me decía que era su amor y me quería mucho y luego no me hablaba en una semana porque se ofendía por algo. Estaba arriba y abajo, te quiero y te odio». Incluso, contó que alguna vez que se enfadó con ella «no quería ver mi cara y para no enfrentarse a mí, se encerraba solo en su habitación y hacía hasta pis dentro. Solo salía por la noche cuando yo dormía. Tenía un estilo de vida muy raro, dormía de día y vivía por la noche».

La víctima responde al letrado Rafael Jiménez de Oliva. C7

Tras la ruptura, contó que se fue unos meses a su Polonia natal hasta que regresó y ocurrieron los hechos ahora juzgados. «El 18 de noviembre de 2021 estuve visitando a mis clientes y tuve un descanso dentro del coche en Costa Calma. Vi a alguien que se acercaba y cerré la puerta para que pasara sin saber quién era. Estaba encapuchado y cuando estuvo a mi lado, puso su mano y empujó para abrir», narró.

«Vi que llevaba un cuchillo en su mano y llevaba mascarilla, gafas, peluca y capucha, iba disfrazado, pero por la voz lo reconocí y durante la lucha perdió sus gafas y vi sus ojos llenos de odio y agresión. Luego perdió la mascarilla y era Paul», declaró.

Dijo que se defendió y se cortó. «Llegué a coger la hoja del cuchillo con mis manos y sentía como me cortaban mis dedos. Siguió atacándome y me produjo más heridas. Tenía sangre y me di cuenta que tenía los pantalones mojados, me hice pis encima cuando iba perdiendo mi fuerza y si la persona que me ayudó no hubiese sacado a Paul de mi coche, me habría matado», finalizó.

Esta persona era un francés que estaba de vacaciones en Fuerteventura y declaró que vio a alguien pidiendo auxilio y sacó a un hombre del coche de la mujer y que luego huyó.

Quería «asustarla»

Por su parte, el acusado declaró que esa mañana estaba en Costa Calma y que iba a cantar a una fiesta, por eso estaba disfrazado. De repente, vio a su ex y se acercó a saludarla, pero tenía consigo «un cuchillo tenedor para untar y una cucharita» y quiso «asustarla».

«Cuando estuve enfrente de ella saqué el cuchillo. Siempre la asustaba y hacía chistes con ella para animar la relación y pensé que se lo iba a tomar de otra manera. Al principio no tuvo la reacción que yo esperaba y empezó a gritarme a mí. Fue a agarrar el cuchillo, lo hizo con dos manos y al empujarme perdí el equilibrio y caí dentro del coche sobre ella», manifestó.

«Me tiraba sobre el coche y cuando perdí el equilibrio puse mi mano izquierda para apoyarme y toque la pita. Ella tiraba del cuchillo e intentaba sacarlo de mi mano, supongo, y me di cuenta en ese momento que mi broma fue mala y me había pasado».

Por último, contó que intentó «calmarla pero ya fue tarde, estaba loca y gritaba. Le decía que era yo y que bromeaba pero todo fue muy rápido. Me sacaron del coche por mi pierna, yo estaba en shock. Ella fue más fuerte que yo con las dos manos y mi peso estaba encima de su vejiga y por eso se orinó», finalizó.