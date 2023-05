Los letrados del turno piden mejoras y censuran la actitud de un juez

Decenas de abogados se concentraron en la mañana de este viernes en la puerta de la Ciudad de la Justicia y posteriormente fueron hasta las instalaciones del Ilustre Colegio de Las Palmas, situado en la plaza de San Agustín, reivindicando la dignificación de su profesión y mejoras de las condiciones del turno de oficio.

«Continuamos sin cobrar muchas actuaciones a pesar de que hemos conseguido que se nos paguen los archivos. Pedimos lo que merecemos», exclamó una de las portavoces de los letrados.

Los profesionales están unidos para defender su derecho a una remuneración digna y suficiente del servicio y asistencia jurídica gratuita, la modificación del artículo 30 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, el abono de las designaciones para la defensa de personas jurídicas, la actualización de los baremos conforme al IPC, la obligación de todas las administraciones de habilitar una partida presupuestal destinada al pago de los letrados de turno de oficio, así como el derecho a la conciliación.

Apoyo

En esta protesta, además, el letrado Tomás Valdivieso recibió el apoyo de sus compañeros tras haber sido expulsado de una sala de vistas semanas atrás por el magistrado Carmelo Batista, titular del Juzgado de lo Social número 2 de Las Palmas de Gran Canaria.

En este caso, Valdivieso se mostró agradecido por las muestras de comprensión recibidas por sus compañeros durante estos días y les comentó que «en más de 30 años como abogado, jamás me he visto en una situación como esta y siempre ha habido respeto. Lo que ocurrió el 10 de abril es denunciable y no podemos permitir que se nos falte al respeto. El mismo respeto que nos dan es el que ellos –por los magistrados– merecen recibir», dijo.

Batista expulsó al letrado de un juicio por un litigio laboral. La trifulca comenzó después de que el juez considerara «impertinente» una pregunta del letrado que, al formular «su más respetuosa protesta» por la decisión del togado, apostilló su disconformidad con un «vale».