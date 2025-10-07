Mesa y López Market bate récord de visitantes con más de 65.000 personas Mesa y López Market ha cerrado una nueva edición batiendo récord de asistencia, con más de 65.000 visitantes en tres días de actividad comercial, ocio, entretenimiento y música en vivo

Con más de 22.000 visitantes en cada uno de los días de esta gran feria urbana, Mesa y López Market celebra un nuevo éxito con sus objetivos cumplidos, dinamizando la zona comercial abierta de Mesa y López con un fin de semana de lleno en la rambla y alrededores. Esta edición ha superado expectativas también en los negocios participantes, con un 30% más de ventas en relación con otras ediciones.

Mesa y López Market se enmarca en el «Plan de Comercio Minorista 2025», impulsado por la Cámara de Comercio de Gran Canaria y la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López, con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y cofinanciado por la Unión Europea- «FEDER» y la Secretaría de Estado de Comercio del Gobierno de España #EuropaSeSiente.

Dado el éxito de la convocatoria, ya se trabaja en una nueva cita que se va a organizar el 20, 21 y 22 de noviembre con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria.

Tanto los comercios participantes como los asistentes, participantes y grupos musicales han compartido la alegría y satisfacción de las cifras, que alimentan el tejido comercial local, impulsando el reconocimiento de las marcas y servicios que han sido parte de esta feria urbana, con el mejor ambiente y ayudando a fortalecer lazos entre negocios y clientes habituales y nuevos. Este fin de semana, desde que Mesa y López Market abriera el pasado día 2 de octubre, la zona se ha convertido en epicentro de actividad en Las Palmas de Gran Canaria, con aforo completo en los conciertos, actividades, talleres infantiles y en los más de 40 expositores, que han acercado a la ciudadanía productos y servicios de varios sectores como moda, complementos, gastronomía, inmobiliaria, viajes y mucho más.

Con los buenos números de esta edición, esta iniciativa se consolida como una cita en el calendario comercial, social y cultural de la ciudad, preparando ya su nueva convocatoria con el mismo compromiso y varias novedades.

En este 2025, han sido más de 40 negocios participantes, entre los que figuran empresas como Dani. Hace, La Óptica Vintage, Jayki, Arteliér 48, Era Arcoiris Central, Century21 Capital Lpa, Natalia Andueza, Orgonitas Fernando, Re/Max Lanzagorta, Our Style Canarias, M by María, Tierra Cerámica, Artycult, Fundación Canaria Pequeño Valiente, MoonC Girls, Mikas, Amor Bijoux, Art by Angy, Retrografías Ediciones, Jaime Checa Gimeno, Gran Diva Shop, 4 Sale Urban, La Chinata Oleoteca Gourmet, Rofe y Arena, Essenah Gallery, Amaro Secret y Susana Creaciones.

También han sido parte del éxito negocios como Orange, Endesa oficina Olof Palme, Más Que Xurros, Kuroba, Gio By Us, La Habitación Esotérica, Matta, Volvo, Viajes El Corte Inglés, MSC Cruceros con Viajes el Corte Inglés, Costa con Viajes el Corte Inglés.

La nota musical, que ha animado el cierre de estos tres días de feria urbana han sido Kubacanashe, Aseres y Crossfire, que han estado acompañados de las actuaciones del Festival de Folclore para sumar baile, patrimonio y tradición al evento.

Los más pequeños/as han hecho lleno en actividades que han sido pensadas por y para ellos, como la Patrulla Canina, Rafaelillo Clown «Compras con Arte», el Cancionero Isleño 'Borondona y sus amigos', con éxito de participación en los talleres de maquillaje facial, chapas y títeres de varilla, entre otras opciones. Además, Mesa y López Market ha servido de escaparate para acercar el trabajo solidario de Pequeño Valiente, que ha trasladado su labor con niños con cáncer y sus familias, con varios proyectos destinados a ellos/as pero también a la ciudadanía en general, con una importante tarea de concienciación y sensibilización sobre la enfermedad.

Entre los protagonistas de esta edición, ha destacado el glamour, la picardía y el carisma arrollador de los Drag Queens participantes, que sin duda han sido una sorpresa y un atractivo sin igual en este Mesa y López Market.

Esta feria urbana tiene entre sus objetivos el impulsar y dar visibilidad a las pymes de la zona, cimientos de este evento, que además de enriquecer su posicionamiento en una de las arterias comerciales más importante de Canarias, han podido crecer con el potencial que ofrece esta gran plataforma publicitaria al aire libre. Mesa y López Market cumple el fin de servir de empuje a la competitividad y sostenibilidad de las pymes locales, estimular el consumo y dinamizar la actividad comercial, generar empleo y fomentar la contratación, dar salida al stock acumulado y presentar nuevas colecciones. Esta feria comercial y de ocio aprovecha y refuerza el posicionamiento de la zona como referente comercial, a la vez que promueve el asociacionismo y el espíritu emprendedor.