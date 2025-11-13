Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El Centro Comercial Las Arenas acoge desde mañana la IX edición de la Feria de Escuelas Infantiles, Infantour

La IX Edición de INFANTOUR vuelve al Centro Comercial Las Arenas en Las Palmas de Gran Canaria este 14 Y 15 de noviembre

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:10

Las familias que buscan escuela infantil para su hijo lo tendrán más fácil a partir de este fin de semana porque vuelve INFANTOUR a Las Palmas de Gran Canaria. Este viernes 14 y el sábado 15 de noviembre se celebra la IX Feria de Escuelas Infantiles en la Planta Baja del Centro Comercial Las Arenas, frente al punto de información.

En un mismo día y en un mismo espacio, los padres podrán conocer de primera mano el proyecto educativo de las escuelas, hablar con sus directores y educadores, reservar plaza o pedir cita para visitarlas.

La Feria se consolida cada año, la pasada edición más de 1.000 personas pasaron en busca de información por los distintos stands de las Escuelas que participan.

La entrada a Infantour es totalmente gratuita y se celebra en la Planta Baja del Centro Comercial Las Arenas, frente al punto de información.

Días y horas:

  • Viernes, 14 de noviembre de 16.30 a 20.00 horas

  • Sábado, 15 de noviembre de 10.00 a 13.30 horas

