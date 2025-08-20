407.812 euros para renaturalizar el barranco de La Ballena El Ayuntamiento licita una actuación que conectará El Pilar y Barrio Atlántico con Escaleritas y La Minilla a través de cinco senderos

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, ha iniciado la licitación de un nuevo proyecto del Corredor Verde Tamaraceite-Ciudad Alta, en este caso la renaturalización de unos 168.430 metros cuadrados del Barranco de La Ballena para unir Barrio Atlántico y El Pilar con Escaleritas y La Minilla, se informa en un comunicado.

Esta actuación, la quinta ya en licitación de las siete que conforman esta red verde y que cuenta con un presupuesto de 407.812 euros, contempla la plantación de más de 4.800 ejemplares de especies vegetales autóctonas, así como la recuperación de cinco senderos, la instalación de nidos para pájaros y aves rapaces, y refugios gigantes para la hibernación y cría de insectos y arácnidos.

El Corredor Verde Tamaraceite-Ciudad Alta, que unirá nueve barrios de la ciudad a través de conectores con una longitud total de 12 kilómetros, se incluye dentro del Plan Director de Infraestructuras Verde-Azul y Biodiversidad para hacer de la capital una ciudad más sostenible, saludable, inclusiva y atractiva.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y los fondos Next GenerationEU de la Unión Europea, financia la actuación con cerca de 4 millones de euros. El Ayuntamiento aporta otros 210.400 euros.

El proyecto se desarrollará en cinco espacios definidos del barranco de La Ballena: el primero de ellos está situado en el entorno del campo de fútbol de El Pilar y el residencial Lomo El Chinche; el segundo al norte del vial que conecta Escaleritas con El Pilar, junto al Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) César Manrique; el tercero en el lado naciente de la GC-23, junto a La Minilla; el cuarto en el lado poniente de la GC-23, entre El Pilar y el túnel de La Ballena; y el quinto en el tramo del actual parque de La Ballena más próximo a Barrio del Atlántico.

La actuación consiste en la restauración paisajística con la recuperación de cinco senderos transitables que contarán con bolardos de madera en las zonas de inicio de cada uno de ellos, así como carteles divulgativos con información sobre la biodiversidad de la zona.

Entre las sendas se intercalarán diferentes especies vegetales que contribuirán a la regulación de temperatura y humedad, reducción del ruido, reducción de la contaminación atmosférica y mejora de la calidad del aire.

Así, el proyecto recoge la plantación de 4.808 árboles y arbustos.

Además, se procederá a eliminar aquellas plantas invasoras como el rabo de gato, la pita, el tabaco moro, la tunera india, la caña común o el tartaguero.