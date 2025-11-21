La 20ª edición del belén de arena llega con retraso a Las Canteras

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de noviembre 2025, 05:15 Comenta Compartir

El belén de arena de Las Canteras llegará con retraso está Navidad a Las Palmas de Gran Canaria. «Imprevistos» de los que Aday Rodríguez, promotor de la muestra escultórica que cumple en esta edición dos décadas, no ha dado más detalles, obligan a demorar su apertura al público del 5 de diciembre como esta previsto al día 12 de ese mismo mes.

Rodríguez explica que trabajan para resolver esos inconvenientes y que espera que los movimientos de arena comiencen el próximo lunes 24 para que, posteriormente, los escultores puedan comenzar a dar forma a los diferentes escenas de un nacimiento efímero que en esta ocasión tiene como temática la isla de Gran Canaria y el artista Néstor Martín Fernández de la Torre.

Reseñar también que este belén playero será la imagen de los seis millones de decimos que la Lotería Nacional pone a la venta para el 25 de diciembre, el último sorteo del año.

Son muchos los seguidores de esta cita navideña que lo esperan cada año y que habían mostrado su extrañeza al comprobar que la imagen habitual del tractor preparando la arena en el entorno de la plaza de Saulo Torón ya desde la segunda semana de noviembre, no se estaba produciendo en esta ocasión.

Hay que recordar que esta propuesta cultural ha sumado más de 3 millones de visitantes desde sus inicios y solo el año pasado registró 260.000. Un dato que, como siempre reseñan sus responsables, Miguel Rodríguez y Aday Rodríguez, se traduce en que «es el tercer museo más visitado a nivel nacional, solo por detrás del Prado y del Reina Sofía».

Asimismo, señalan el impacto de esta muestra por su alcance pues en la pasada edición se llegó a más de 73 millones de personas a través de medios de comunicación nacionales, internacionales, regionales y locales. Un aspecto que sus organizadores aseguran supone un valor publicitario de cerca de 6,4 millones de euros y un impacto económico para la región de más de 14 millones de euros.