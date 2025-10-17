El 010 ahora con WhatsApp: el nuevo canal de información municipal en Las Palmas de Gran Canaria Semanalmente se difundirá información sobre los principales servicios municipales para facilitar el acceso a la administración local

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha puesto en marcha un canal de WhatsApp vinculado al servicio de atención telefónica 010 para difundir la información municipal a la ciudadanía de forma más directa, ágil y accesible.

El servicio, disponible en https://whatsapp.com/channel/0029VbBdPLX9xVJYp5Zn6j02!, difundirá información a las personas suscritas, con contenidos actualizados sobre servicios municipales, recordatorios de plazos tributarios, novedades en la Oficina Virtual Tributaria o información sobre citas previas, atención telefónica, recogida gratuita de trastos y otras gestiones.

El canal de WhatsApp difundirá semanalmente información sobre los principales servicios municipales para facilitar el acceso a la administración local, explica el Consistorio en una nota.

A través de este medio, la ciudadanía podrá conocer cómo solicitar cita previa o atención sin cita, los horarios y puntos de atención en los distritos, así como las distintas opciones para realizar trámites en línea o de forma autónoma en los quioscos electrónicos.

También se ofrecerán contenidos sobre la obtención de certificados de empadronamiento o residencia, la recogida gratuita de trastos domésticos, el uso de las aplicaciones municipales 'LPGC, tu ciudad' y 'LPA Beach', y el acceso al Portal de Transparencia.

Además, se incluirán recordatorios y enlaces directos a servicios de interés como el buzón de sugerencias y reclamaciones, la validación de certificados digitales o el control de plagas en espacios públicos.

Este servicio amplía la atención que se presta telefónicamente en el 010, disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados de 8 a 14 y de 15 a 19 horas, que permite solicitar cita previa, informarse sobre trámites en la sede electrónica, pedir la recogida gratuita de trastos domésticos, obtener cartas de pago o consultar la documentación necesaria para realizar un trámite.

También dispone de un contestador para la atención fuera de horario.

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, ha destacado que este canal se enmarca en «la estrategia de modernización del Ayuntamiento para avanzar hacia una administración más transparente, cercana y útil» y que así «cualquier persona pueda acceder fácilmente a la información y realizar sus gestiones sin desplazamientos innecesarios».

Spínola ha recordado que el 010 es «uno de los principales puntos de contacto con la ciudadanía y un ejemplo de atención integral, con servicios accesibles también para personas con discapacidad auditiva mediante videollamada en lengua de signos».

Este canal inclusivo, que puede solicitarse a través del correo videoaudio010@laspalmasgc.es, permite concertar día y hora para realizar la videollamada, durante la cual se ofrece información y acompañamiento en lengua de signos para la realización de trámites municipales.