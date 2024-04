Lalita Torres será la pregonera de las fiestas de San Antonio en Moya

CANARIAS7 Moya Jueves, 4 de abril 2024, 13:43 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Candelaria Rodríguez, más conocida como Lalita Torres, será la pregonera de las fiestas de San Antonio 2024.

Unas fiestas a las que ha estado intrínsecamente ligada en sus 93 años de vida y que ahora le toca inaugurarlas.

«Para mí es todo un honor y una responsabilidad. Desde que Raúl me lo propuso no he dejado de darle vueltas a la cabeza e ir apuntando todas las ideas que se me ocurren para el pregón», señala con su viveza habitual.

Lalita Torres es una de las figuras más conocidas de la Villa de Moya. Ella se define como una madre de familia, orgullosa de sus cinco hijos y con un marido ejemplar, que ha estado siempre ligada a la esfera cultural del municipio. Ha colaborado y trabajado en la parroquia durante más de 30 años; además, fue pionera en el cuadro artístico de Tomás Morales, hace ya más de 70 años y cuyos papeles guarda a buen recaudo. «Tengo guardados todos los papeles que fui interpretando a lo largo de los años y numerosas fotos. Fue una creación muy importante dentro de nuestro municipio, en nuestros comienzos actuábamos en el cine y después fuimos capaces de llevar el teatro a la calle y no solo eso, sino que tuvimos la oportunidad de llevarlo hasta Gáldar, por ejemplo. Allí fuimos a realizar una obra en el Cine Guaires, el 7 de mayo de 1956, todo un hito».