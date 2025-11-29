El juzgado aplaza el desahucio de la familia numerosa de Ingenio hasta el 5 de febrero La nueva fecha da margen de tiempo para que Visocan pueda realizar las gestiones para ofrecerles una alternativa habitacional

Día en el que se aplazó el desahucio en el último momento debido a la alerta por la borrasca Claudia.

La Plaza del Tribunal de Instancia Nº6 de Telde ha aplazado para el 5 de febrero el desahucio de la familia de Ingenio con seis hijos menores, según anunció la defensa del matrimonio. La decisión se tomó después de que Visocan informara sobre la posible alternativa habitacional, que se baraja en el barrio de Los Molinillos.

La empresa pública remitió esta semana al juzgado el documento requerido, en el que confirma que la familia de Moisés Macías y Raquel Medina se encuentra en proceso de valoración dentro del Programa Canarias ProHogar, destinado a atender a hogares en riesgo de pérdida de vivienda sin alternativa residencial.

Visocan detalla que, tras coordinarse con el Instituto Canario de la Vivienda, se está estudiando la posibilidad de ofrecer una casa en la promoción pública de 21 viviendas ubicada en Ingenio. Esta opción se encuentra actualmente en valoración técnica y administrativa, revisándose la documentación, las condiciones del posible alquiler y las obras de adecuación necesarias para la unidad familiar, conformada por ocho miembros.

La entidad también informa de que mantiene abierta la coordinación con el Ayuntamiento y el ICAVI para avanzar «en el menor plazo posible» hacia una solución definitiva.

Por su parte, el fondo de inversiones que compró el inmueble cuando la familia no pudo hacer frente a la hipoteca ya rechazó la posibilidad de ofrecerles un alquiler social y reclama la vivienda.

Con este son tres los aplazamientos que ha tenido el desahucio, uno de ellas por motivo de la alerta debido al paso de la borrasca Claudia por las islas.